Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

El Rojo se llevó el triunfo con los goles de Gabriel Ávalos, Felipe Loyola y Lautaro Millán. No ganaba desde el 29 de junio, cuando derrotó a Gimnasia (M).

En medio de un panorama completamente opuesto al que vivió el semestre pasado, Independiente logró dejar atrás la racha de 15 partidos sin ganar con una victoria 3-0 sobre Platense en el Estadio Libertadores de América en un compromiso válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, donde sigue último con nueve puntos después de su primer triunfo, sumado a seis empates y seis caídas. Gustavo Quinteros sumó de a tres en su quinto encuentro al mando.

El ambiente de la jornada estuvo marcado por el recibimiento hostil de los hinchas a los futbolistas del Rojo, que llegaron a este duelo sin victorias en los últimos 117 días . “Jugadores...”, fue el cántico elegido antes de que la pelota empiece a rodar para exigirle al plantel un cambio de actitud inmediato. Vale destacar que la última alegría del club sucedió el 29 de junio ante Gimnasia de Mendoza por los 16avos de final de la Copa Argentina y, sobre el torneo local, hay que remontarse al 19 de mayo en la victoria 1-0 sobre Boca Juniors en la Bombonera por los cuartos de final del Torneo Apertura .

En todo este lapso, el anfitrión se quedó afuera en semifinales del campeonato local ante Huracán por penales, fue eliminado por Belgrano en los octavos de la Copa Argentina y quedó descalificado en la misma instancia de la Sudamericana tras los incidentes contra Universidad de Chile como local. Justamente, el duelo contra el Calamar se debió haber jugado inmediatamente después al compromiso suspendido en Buenos Aires contra la U, pero se postergó por la clausura momentánea del estadio.

Con estas cuestiones al margen, los dirigidos por Quinteros, quien reemplazó a Julio Vaccari en la dirección técnica, tuvieron las ocasiones más claras a cuentagotas frente a un Platense sin ideas en los metros finales. El primer aviso fue a los 13 minutos con un remate desviado de Luciano Cabral a las manos del arquero Federico Losas y la ansiada apertura del marcador llegó a los 24′ con un centro bajado por Santiago Montiel en el segundo palo. El ex River Plate envió un pase al área chica para un Gabriel Ávalos que no pudo en primera instancia, Cabral se la llevó puesta y Ávalos mandó la pelota al fondo de la red con una definición desde el piso.

Este fue el segundo tanto del atacante paraguayo de 35 años en el actual certamen y rompió una racha de 10 partidos sin marcar, ya que su única celebración había sido en el 2-2 de la primera fecha ante Sarmiento en Junín. Además, fue el séptimo de Independiente en 13 presentaciones, una magra cifra que expone a la producción ofensiva como uno de los principales problemas para el Diablo.

La dosis de confianza provocada por el 1-0 derivó en una victoria parcial del dueño de casa con vistas al entretiempo, pero el pitazo de Luis Lobo Medina no disminuyó los silbidos a un plantel en deuda. Estas muestras de reprobación se multiplicaron cuando se encaminaron a salir de la cancha rumbo al vestuario.

Este contexto se suma a una formación en construcción de la mano con la reciente llegada de Quinteros, quien tuvo una presentación auspiciosa con un empate agridulce en el clásico ante Racing, ya que pudo llevarse una victoria si estaban más finos en la definición, pero el empate contra Godoy Cruz (1-1) en Mendoza y las recientes caídas ante Lanús en Avellaneda (0-2) y San Martín en San Juan (0-1) volvieron a asomar las dudas.

Luego del entretiempo, Gustavo Quinteros decidió el ingreso de Felipe Loyola por Luciano Cabral para adelantar a Lautaro Millán, pero el comienzo de la segunda parte estuvo muy cerca de cambiar todos sus planes. Al minuto de juego, Ronaldo Martínez, quien ya había llevado peligro en la primera parte con un derechazo a las manos de Rey, lanzó un pase largo desde su propio campo a la corrida de Ignacio Schor. El delantero partió habilitado, quedó mano a mano contra el arquero y resolvió con una ejecución que se fue cerca del palo izquierdo.

Esa ocasión tomó otro valor promediando el complemento. Como si fuera una cuestión del destino, también a los 24 minutos pero ahora del segundo tiempo llegó el 2-0 con un cabezazo defectuoso de Loyola, que tomó altura y pasó por encima de Losas tras un buen centro a media altura de Montiel. La acción fue invalidada por fuera de juego, pero la revisión del VAR dio marcha atrás y Lobo Medina validó el gol a instancias de la tecnología. Sobre el final, Lautaro Millán fue el encargado de bajarle la persiana al resultado con el 3-0 final.

De esta manera, Independiente se aferra a la compleja ilusión de seguir con chances de clasificar a los playoff del Torneo Clausura, aunque deberá ganar sus tres compromisos restantes contra Atlético Tucumán como local, Deportivo Riestra en condición de visitante y Rosario Central en Avellaneda, mientras espera resultados ajenos.

Por otro lado, Platense llegó a seis duelos sin victorias y quedó antepenúltimo sobre 15 equipos en la Zona B, a 4 puntos de los clubes que pasan de ronda. Buscará la recuperación contra Sarmiento en Vicente López, seguirá su fixture ante Talleres en Córdoba y lo cerrará con sus hinchas frente a Gimnasia.