Uno Entre Rios | Ovación | APB

La APB confirmó el fixture del Torneo Apertura

La actividad del certamen de Primera División A de la APB comenzará el 11 de marzo. Competirán en la máxima división 13 equipos.

4 de marzo 2026 · 10:14hs
Cada vez falta menos para definir al nuevo campeón de la APB.

Cada vez falta menos para definir al nuevo campeón de la APB.

La Asociación Paranaense de Básquet (APB) confirmó el fixture del Torneo Apertura de Primera División A, que marcará el inicio de una nueva temporada. El inicio del certamen está previsto para el miércoles 11 de marzo, dando comienzo a una nueva edición del principal campeonato de clubes de la ciudad.

Los equipos que formarán parte del campeonato serán: Unión de Crespo, Ciclista, Talleres, Sionista, San Martín, Echagüe, Estudiantes, Rowing, Recreativo, Quique, Patronato, Paracao y Olimpia.

central entrerriano tropezo luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Duván Vergara marcó dos goles para Racing.

Racing goleó de visitante a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 8

Como se disputará el certamen de la APB

La competencia contará con la participación de 13 equipos, que disputarán una fase regular bajo el formato todos contra todos.

Al finalizar esta etapa, los ocho mejores clasificados avanzarán a los play-offs, instancia en la que se definirá al campeón del torneo.

El programa del Torneo Apertura

Fecha 1

Unión – Rowing

Talleres – Recreativo

Sionista – Quique

Ciclista – Patronato

Echagüe – Paracao

Estudiantes – Olimpia

Libre: San Martin

Fecha 2

Quique - San Martín

Patronato – Recreativo

Rowing – Paracao

Unión – Estudiantes

Talleres – Echagüe

Sionista – Ciclista

Libre: Olimpia

Fecha 3

Recreativo – San Martín

Rowing – Quique

Unión – Paracao

Talleres – Olimpia

Estudiantes – Sionista

Ciclista – Echagüe

Libre: Patronato

Fecha 4

San Martín – Patronato

Quique – Paracao

Recreativo – Olimpia

Rowing – Estudiantes

Ciclista – Unión

Talleres – Sionista

Libre: Echagüe

Fecha 5

Rowing – San Martín

Unión – Quique

Talleres – Patronato

Sionista – Paracao

Ciclista – Olimpia

Echagüe – Estudiantes

Libre: Recreativo

Fecha 6

San Martín – Echagüe

Estudiantes – Ciclista

Olimpia – Sionista

Paracao – Talleres

Patronato – Unión

Recreativo – Rowing

Libre: Quique

Fecha 7

Olimpia – San Martín

Paracao – Estudiantes

Patronato – Echagüe

Quique – Ciclista

Recreativo – Sionista

Talleres – Rowing

Libre: Unión

Fecha 8

San Martín – Estudiantes

Olimpia – Echagüe

Paracao – Ciclista

Patronato – Sionista

Quique – Talleres

Recreativo – Unión

Libre: Rowing

Fecha 9

San Martín – Paracao

Patronato – Olimpia

Quique – Estudiantes

Recreativo – Echagüe

Rowing – Ciclista

Unión – Talleres

Libre: Sionista

Fecha 10

Echagüe – Sionista

Estudiantes – Talleres

Olimpia – Unión

Rowing – Patronato

Quique – Recreativo

San Martín – Ciclista

Libre: Paracao

Fecha 11

Sionista – San Martín

Ciclista – Talleres

Echagüe – Unión

Olimpia – Rowing

Paracao – Recreativo

Patronato – Quique

Libre: Estudiantes

Fecha 12

San Martín – Talleres

Sionista – Unión

Echagüe – Rowing

Estudiantes – Recreativo

Olimpia – Quique

Paracao – Patronato

Libre: Ciclista

Fecha 13

Unión – San Martín

Sionista – Rowing

Ciclista – Recreativo

Echagüe – Quique

Estudiantes – Patronato

Paracao - Olimpia

Libre: Talleres

APB Torneo Apertura fixture
Noticias relacionadas
Thaiel Peralta marcó dos goles para Huracán.

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento ganó de local este martes.

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

El Federal A comenzará el 22 de marzo.

Se conoció el fixture del Federal A

San Benito de Paraná debía disputar como local la revancha de la Copa Entre Ríos Femenina, pero por la medida de la Federación Entrerriana de Fútbol deberá esperar.

La Federación Entrerriana de Fútbol se adhiere al paro de la AFA

Ver comentarios

Lo último

El Cuarto Soda revive en Paraná el espíritu de Me Verás Volver

El Cuarto Soda revive en Paraná el espíritu de "Me Verás Volver"

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado de crédito

Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado de crédito

Ultimo Momento
El Cuarto Soda revive en Paraná el espíritu de Me Verás Volver

El Cuarto Soda revive en Paraná el espíritu de "Me Verás Volver"

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado de crédito

Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado de crédito

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Ley de Glaciares: habrá audiencia pública antes del pase a la firma en Diputados

Ley de Glaciares: habrá audiencia pública antes del pase a la firma en Diputados

Policiales
Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Ovación
Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Racing goleó de visitante a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 8

Racing goleó de visitante a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 8

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

La provincia
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Dejanos tu comentario