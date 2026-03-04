La APB confirmó el fixture del Torneo Apertura

La actividad del certamen de Primera División A de la APB comenzará el 11 de marzo. Competirán en la máxima división 13 equipos.

Cada vez falta menos para definir al nuevo campeón de la APB.

La Asociación Paranaense de Básquet ( APB ) confirmó el fixture del Torneo Apertura de Primera División A, que marcará el inicio de una nueva temporada. El inicio del certamen está previsto para el miércoles 11 de marzo, dando comienzo a una nueva edición del principal campeonato de clubes de la ciudad.

Los equipos que formarán parte del campeonato serán: Unión de Crespo, Ciclista, Talleres, Sionista, San Martín, Echagüe, Estudiantes, Rowing, Recreativo, Quique, Patronato, Paracao y Olimpia.

Como se disputará el certamen de la APB

La competencia contará con la participación de 13 equipos, que disputarán una fase regular bajo el formato todos contra todos.

Al finalizar esta etapa, los ocho mejores clasificados avanzarán a los play-offs, instancia en la que se definirá al campeón del torneo.

El programa del Torneo Apertura

Fecha 1

Unión – Rowing

Talleres – Recreativo

Sionista – Quique

Ciclista – Patronato

Echagüe – Paracao

Estudiantes – Olimpia

Libre: San Martin

Fecha 2

Quique - San Martín

Patronato – Recreativo

Rowing – Paracao

Unión – Estudiantes

Talleres – Echagüe

Sionista – Ciclista

Libre: Olimpia

Fecha 3

Recreativo – San Martín

Rowing – Quique

Unión – Paracao

Talleres – Olimpia

Estudiantes – Sionista

Ciclista – Echagüe

Libre: Patronato

Fecha 4

San Martín – Patronato

Quique – Paracao

Recreativo – Olimpia

Rowing – Estudiantes

Ciclista – Unión

Talleres – Sionista

Libre: Echagüe

Fecha 5

Rowing – San Martín

Unión – Quique

Talleres – Patronato

Sionista – Paracao

Ciclista – Olimpia

Echagüe – Estudiantes

Libre: Recreativo

Fecha 6

San Martín – Echagüe

Estudiantes – Ciclista

Olimpia – Sionista

Paracao – Talleres

Patronato – Unión

Recreativo – Rowing

Libre: Quique

Fecha 7

Olimpia – San Martín

Paracao – Estudiantes

Patronato – Echagüe

Quique – Ciclista

Recreativo – Sionista

Talleres – Rowing

Libre: Unión

Fecha 8

San Martín – Estudiantes

Olimpia – Echagüe

Paracao – Ciclista

Patronato – Sionista

Quique – Talleres

Recreativo – Unión

Libre: Rowing

Fecha 9

San Martín – Paracao

Patronato – Olimpia

Quique – Estudiantes

Recreativo – Echagüe

Rowing – Ciclista

Unión – Talleres

Libre: Sionista

Fecha 10

Echagüe – Sionista

Estudiantes – Talleres

Olimpia – Unión

Rowing – Patronato

Quique – Recreativo

San Martín – Ciclista

Libre: Paracao

Fecha 11

Sionista – San Martín

Ciclista – Talleres

Echagüe – Unión

Olimpia – Rowing

Paracao – Recreativo

Patronato – Quique

Libre: Estudiantes

Fecha 12

San Martín – Talleres

Sionista – Unión

Echagüe – Rowing

Estudiantes – Recreativo

Olimpia – Quique

Paracao – Patronato

Libre: Ciclista

Fecha 13

Unión – San Martín

Sionista – Rowing

Ciclista – Recreativo

Echagüe – Quique

Estudiantes – Patronato

Paracao - Olimpia

Libre: Talleres