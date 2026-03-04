La APB confirmó el fixture del Torneo Apertura

La Asociación Paranaense de Básquet (APB) confirmó el fixture del Torneo Apertura de Primera División A, que marcará el inicio de una nueva temporada. El inicio del certamen está previsto para el miércoles 11 de marzo, dando comienzo a una nueva edición del principal campeonato de clubes de la ciudad.
La actividad del certamen de Primera División A de la APB comenzará el 11 de marzo. Competirán en la máxima división 13 equipos.
Los equipos que formarán parte del campeonato serán: Unión de Crespo, Ciclista, Talleres, Sionista, San Martín, Echagüe, Estudiantes, Rowing, Recreativo, Quique, Patronato, Paracao y Olimpia.
Como se disputará el certamen de la APB
La competencia contará con la participación de 13 equipos, que disputarán una fase regular bajo el formato todos contra todos.
Al finalizar esta etapa, los ocho mejores clasificados avanzarán a los play-offs, instancia en la que se definirá al campeón del torneo.
El programa del Torneo Apertura
Fecha 1
Unión – Rowing
Talleres – Recreativo
Sionista – Quique
Ciclista – Patronato
Echagüe – Paracao
Estudiantes – Olimpia
Libre: San Martin
Fecha 2
Quique - San Martín
Patronato – Recreativo
Rowing – Paracao
Unión – Estudiantes
Talleres – Echagüe
Sionista – Ciclista
Libre: Olimpia
Fecha 3
Recreativo – San Martín
Rowing – Quique
Unión – Paracao
Talleres – Olimpia
Estudiantes – Sionista
Ciclista – Echagüe
Libre: Patronato
Fecha 4
San Martín – Patronato
Quique – Paracao
Recreativo – Olimpia
Rowing – Estudiantes
Ciclista – Unión
Talleres – Sionista
Libre: Echagüe
Fecha 5
Rowing – San Martín
Unión – Quique
Talleres – Patronato
Sionista – Paracao
Ciclista – Olimpia
Echagüe – Estudiantes
Libre: Recreativo
Fecha 6
San Martín – Echagüe
Estudiantes – Ciclista
Olimpia – Sionista
Paracao – Talleres
Patronato – Unión
Recreativo – Rowing
Libre: Quique
Fecha 7
Olimpia – San Martín
Paracao – Estudiantes
Patronato – Echagüe
Quique – Ciclista
Recreativo – Sionista
Talleres – Rowing
Libre: Unión
Fecha 8
San Martín – Estudiantes
Olimpia – Echagüe
Paracao – Ciclista
Patronato – Sionista
Quique – Talleres
Recreativo – Unión
Libre: Rowing
Fecha 9
San Martín – Paracao
Patronato – Olimpia
Quique – Estudiantes
Recreativo – Echagüe
Rowing – Ciclista
Unión – Talleres
Libre: Sionista
Fecha 10
Echagüe – Sionista
Estudiantes – Talleres
Olimpia – Unión
Rowing – Patronato
Quique – Recreativo
San Martín – Ciclista
Libre: Paracao
Fecha 11
Sionista – San Martín
Ciclista – Talleres
Echagüe – Unión
Olimpia – Rowing
Paracao – Recreativo
Patronato – Quique
Libre: Estudiantes
Fecha 12
San Martín – Talleres
Sionista – Unión
Echagüe – Rowing
Estudiantes – Recreativo
Olimpia – Quique
Paracao – Patronato
Libre: Ciclista
Fecha 13
Unión – San Martín
Sionista – Rowing
Ciclista – Recreativo
Echagüe – Quique
Estudiantes – Patronato
Paracao - Olimpia
Libre: Talleres