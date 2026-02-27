¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2025, logró una hazaña al vencer por 3-2 al poderoso Flamengo, vigente rey de la Copa Libertadores, en el templo del fútbol brasileño. La lluvia le dio un marco emotivo al encuentro que tuvo una definición dramática en tiempo suplementario. El equipo de Mauricio Pellegrino se puso en ventaja con el tanto de Rodrigo Castillo en el primer tiempo. Giorgian de Arrascaeta y Jorginho marcaron de penal para el elenco carioca, que en gran parte del cotejo controló las acciones por la jerarquía de sus individualidades. Pero en el alargue, José Canale de cabeza y Dylan Aquino en la última jugada, le dieron una victoria histórica a Lanús, que conquistó su cuarto título internacional luego de la Copa Conmebol de 1996 y las dos conquistas en la Copa Sudamericana en 2013 y 2025.