Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2025, logró una hazaña al vencer por 3-2 al poderoso Flamengo, vigente rey de la Copa Libertadores, en el templo del fútbol brasileño. La lluvia le dio un marco emotivo al encuentro que tuvo una definición dramática en tiempo suplementario. El equipo de Mauricio Pellegrino se puso en ventaja con el tanto de Rodrigo Castillo en el primer tiempo. Giorgian de Arrascaeta y Jorginho marcaron de penal para el elenco carioca, que en gran parte del cotejo controló las acciones por la jerarquía de sus individualidades. Pero en el alargue, José Canale de cabeza y Dylan Aquino en la última jugada, le dieron una victoria histórica a Lanús, que conquistó su cuarto título internacional luego de la Copa Conmebol de 1996 y las dos conquistas en la Copa Sudamericana en 2013 y 2025.
¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana
Lanús se impuso por 3-2 en el alargue (y por 4-2 en la serie) al poderoso Mengao en el mítico estadio de Río de Janeiro y consiguió el título.
27 de febrero 2026 · 00:48hs
La alegría de Rodrigo Castillo, goleador de Lanús
"Un cumple que no me voy a olvidar en mi vida. Hicimos historia. Este grupo deja todo. Hicimos historia".
La emoción del Cali Izquierdoz por un nuevo título con Lanús
"Terminamos nosotros más enteros que ellos".
"Nos dimos el gusto de ser campeones en el Maracaná. Esto va a quedar en el recuerdo de nuestra gente en nuestra vida. Hay que ser valientes para hacer historia. Hoy hicimos historia. Este club viene remando desde abajo".
Todos los títulos de Lanús en su historia
- Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955.
- Copa Conmebol 1996.
- Torneo Apertura 2007.
- Copa Sudamericana 2013.
- Campeonato de Primera División 2016.
- Copa Bicentenario 2016.
- Supercopa Argentina 2016.
- Copa Sudamericana 2025
- Recopa Sudamericana 2026