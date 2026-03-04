Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

La Cámara de Diputados de Entre Ríos pidió al Ejecutivo detalles sobre convenios, descuentos e intereses de Muper y Red Mutual aplicados a estatales.

4 de marzo 2026 · 13:41hs
Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual.

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones del artículo 117 de la Constitución provincial, para obtener precisiones sobre el funcionamiento, alcance y marco legal de los códigos de descuento vinculados a Muper y Red Mutual.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Carlos A. Damasco, Liliana Salinas y Yari Seyler, quienes solicitaron que, a través del Ministerio de Seguridad, la Jefatura Provincial de Policía, el Ministerio de Hacienda y Economía u otros organismos competentes, se remita información y documentación respaldatoria sobre distintos aspectos administrativos y financieros.

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento.

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

orden fiscal y confianza: entre rios vuelve al mercado de credito

Orden fiscal y confianza: Entre Ríos vuelve al mercado de crédito

LEER MÁS: La Cámara de Senadores aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

La Cámara de Diputados busca precisiones sobre vínculos legales y financieros de Muper y Red Mutual

Cámara de Diputados de Entre Ríos.PDF

En primer lugar, el pedido requiere que se informe cuál es el vínculo institucional y/o legal (contratos, convenios u otros instrumentos) que une a Muper y Red Mutual, así como a cualquier otra entidad que preste servicios mediante el código de descuento mencionado, en beneficio de agentes públicos estatales. Asimismo, se solicita copia de la documentación correspondiente.

En segundo término, se pide detalle del esquema de utilización del código de descuentos de Muper, incluyendo los montos percibidos en concepto de cuota social e intereses aplicados tanto a empleados de la provincia como a entes descentralizados, jubilados y pensionados provinciales. El requerimiento contempla un desagregado mensual de cada concepto correspondiente a los últimos dos años hasta la actualidad.

Además, los legisladores solicitan que se informe qué parte de los montos descontados mediante el código de servicio han sido fondeados económicamente por Red Mutual u otras entidades vinculadas (como fideicomisos u figuras similares) y cuál ha sido el costo total que la mutual policial debió afrontar por servicios.

Finalmente, el pedido de informes incluye una consulta sobre los convenios firmados entre Muper y la provincia de Entre Ríos que autorizan descuentos únicamente al personal policial, y requiere saber si existe un proyecto de modificación para extender este mecanismo a otros agentes estatales.

El requerimiento quedó formalmente ingresado en la Cámara baja provincial y aguarda la respuesta correspondiente por parte del Poder Ejecutivo.

Entre Ríos Diputados Cámara de Diputados
Noticias relacionadas
Entre Ríos registra nuevos casos de hantavirus en una región en brote.

Entre Ríos registra nuevo caso de hantavirus en una región en brote

Cása Lázaro alerta sobre el agravamiento en el consumo problemático en jóvenes

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

Según CAME, la temporada finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, con un impacto económico de $11 billones. Entre Ríos una de las elegidas 

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

La temporada 2026 en Entre Ríos cerró con 66% de ocupación promedio, picos del 97% en Carnaval y un impacto superior a $300 mil millones en ingresos.

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Ver comentarios

Lo último

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Ultimo Momento
La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Cronograma de becas provinciales

Cronograma de becas provinciales

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Policiales
Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Ovación
Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: Me gusta el lío

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

La provincia
Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Cronograma de becas provinciales

Cronograma de becas provinciales

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Se realizará una muestra conmemorativa en el Museo Hogar Escuela Eva Perón

Se realizará una muestra conmemorativa en el Museo Hogar Escuela Eva Perón

Dejanos tu comentario