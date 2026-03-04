Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos pidió al Ejecutivo detalles sobre convenios, descuentos e intereses de Muper y Red Mutual aplicados a estatales.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo , en uso de las atribuciones del artículo 117 de la Constitución provincial, para obtener precisiones sobre el funcionamiento, alcance y marco legal de los códigos de descuento vinculados a Muper y Red Mutual.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Carlos A. Damasco, Liliana Salinas y Yari Seyler, quienes solicitaron que, a través del Ministerio de Seguridad, la Jefatura Provincial de Policía, el Ministerio de Hacienda y Economía u otros organismos competentes, se remita información y documentación respaldatoria sobre distintos aspectos administrativos y financieros.

La Cámara de Diputados busca precisiones sobre vínculos legales y financieros de Muper y Red Mutual

En primer lugar, el pedido requiere que se informe cuál es el vínculo institucional y/o legal (contratos, convenios u otros instrumentos) que une a Muper y Red Mutual, así como a cualquier otra entidad que preste servicios mediante el código de descuento mencionado, en beneficio de agentes públicos estatales. Asimismo, se solicita copia de la documentación correspondiente.

En segundo término, se pide detalle del esquema de utilización del código de descuentos de Muper, incluyendo los montos percibidos en concepto de cuota social e intereses aplicados tanto a empleados de la provincia como a entes descentralizados, jubilados y pensionados provinciales. El requerimiento contempla un desagregado mensual de cada concepto correspondiente a los últimos dos años hasta la actualidad.

Además, los legisladores solicitan que se informe qué parte de los montos descontados mediante el código de servicio han sido fondeados económicamente por Red Mutual u otras entidades vinculadas (como fideicomisos u figuras similares) y cuál ha sido el costo total que la mutual policial debió afrontar por servicios.

Finalmente, el pedido de informes incluye una consulta sobre los convenios firmados entre Muper y la provincia de Entre Ríos que autorizan descuentos únicamente al personal policial, y requiere saber si existe un proyecto de modificación para extender este mecanismo a otros agentes estatales.

El requerimiento quedó formalmente ingresado en la Cámara baja provincial y aguarda la respuesta correspondiente por parte del Poder Ejecutivo.