SMN: en la semana habrá descenso de temperatura sin lluvias

El domingo habrá un leve descenso de la temperatura con promedios de entre 3 y 14 grados. No se esperan lluvias en la semana que inicia, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este sábado cielo algo nublado durante la mañana y la tarde , y parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 7 grados de mínima y los 16 grados de máxima y los vientos soplarán del sector sur, en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el domingo se esperan cielo, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y despejado por la noche. Habrá un leve descenso de la temperatura con promedios de entre 3 y 14 grados y vientos soplando del sudeste.

Alerta amarilla para una parte de Entre Ríos por lluvias y tormentas para este jueves

El lunes el cielo se presentará despejado con temperaturas de entre 4 y 16 grados y vientos soplando del noreste rotando al sector este.

El martes, en tanto, habrá un leve aumento la temperatura con 7 grados de mínima y 20 de máxima, cielo despejado y vientos soplando del noreste rotando al sector norte.

Para el miércoles, las temperaturas se ubican entre los 10 y los 21 grados con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del sector este.

El jueves se espera cielo parcialmente nublado durante todo el dí,a con temperaturas promedio de entre 12 y 22 grados y vientos del este.

El viernes, las temperaturas promedio rondarán los 14 grados de mínima y los 25 de máxima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del sudeste rotando al sector sur en el orden de los 42 a los 50 kilómetros la hora.