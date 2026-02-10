Boca presentó su nueva camiseta alternativa

El sport del lanzamiento de la nueva indumentaria contó con la presencia de varias figuras del Xeneize. Está inspirada en los murales del barrio de La Boca.

Boca Juniors presentó este martes su nueva camiseta alternativa para esta temporada. El Xeneize lanzó un video e imágenes de lo que será la prenda en la que predomina el blanco pero lógicamente se presentan ribetes con los colores históricos de la institución.

“Inspirada en los murales que visten el barrio con la bandera azul y oro”, fue la frase que describió la temática del flamante modelo que podría estrenarse el próximo domingo cuando el elenco de La Ribera reciba a Platense en La Bombonera.

En el sport de lanzamiento de la flamante indumentaria estuvieron presentes varios futbolistas que ya la lucieron: Leandro Paredes, Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Ander Herrera, Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Lautaro Blanco. Además, de la campaña también participaron jugadoras del equipo femenino como Camila Gómez Ares, Belén Pokoracky, Camila Troncoso y Lola Ruffini.

Como estrenaría Boca su flamante piel

Todavía no se confirmó cuándo utilizará Boca esta flamante indumentaria, pero podría ser este domingo ante Platense, el viernes siguiente contra Racing (ambos en la Bombonera) o el martes 24 de febrero en Salta, cuando se presente por 32avos de final de Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. Por su parte, el elenco femenino recién se presentará oficialmente por el Torneo Apertura en marzo.

Como parte de la colección ya iniciada con los modelos titular y alternativo, la casaca incluye shorts y medias en la misma línea cromática. En el dorso del cuello se incorporó el lema “DALE BOCA DALE”, replicando el estilo de los murales del barrio.

El valor de la nueva camiseta

Los precios oficiales de la nueva equipación de la tercera camiseta de Boca fueron anunciados, con la camiseta versión jugador a 219.999 pesos, mientras que la versión para hinchas cuesta 149.999 pesos.

Las medias tienen un valor de 21.999 pesos y el short alcanza los 109.999 pesos en la edición para futbolistas. La opción de short destinada al público se comercializa a 74.999 pesos.

La nueva equipación puede adquirirse desde este martes en la aplicación oficial y la web de la marca oficial, en Boca Shop y Bitega Xeneize (próximamente estará habilitada en comercios minoristas autorizados).