Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Choque en la Ruta 12 dejó una persona fallecida

Un choque frontal entre un auto y un camión recolector en la Ruta 12 dejó un muerto y elevó a 28 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos.

10 de febrero 2026 · 09:03hs
Choque en la Ruta 12 dejó una persona fallecida

La siniestralidad vial en Entre Ríos sigue en aumento: ya son 28 las personas fallecidas en lo que va del año como consecuencia de accidentes de tránsito. Este martes por la mañana se sumó una nueva víctima fatal tras un grave choque ocurrido en una ruta. La víctima fue identificada como Germán Ignacio Britos, oriundo de la ciudad de Paraná.

El hecho se registró alrededor de las 8:30 en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 476, en el tramo que une Colonia Crespo con El Palenque. Allí, por causas que aún se investigan, se produjo un choque frontal entre un automóvil Toyota Corolla y un camión recolector de residuos.

El camión quedó cruzado sobre el Puente Urquiza en el Complejo Zárate-Brazo Largo.

Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

en marzo juzgaran al acusado del homicidio del exjuez de paz de bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Siniestro vial ruta 12 2026
Embed

Choque frontal

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el auto circulaba en sentido de salida desde Paraná, mientras que el camión, perteneciente al municipio de Hernandarias, se dirigía hacia la capital entrerriana para realizar tareas de servicio técnico.

Ruta 12 choque camion residuos

LEER MÁS: Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Toyota Corolla sufrió heridas de extrema gravedad. Pese a ser rescatado y trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná y se confirmó que ingresó sin signos vitales, convirtiéndose en la víctima número 28 por siniestros viales en la provincia.

Ruta 12 Choque Siniestro vial
Noticias relacionadas
Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico.

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Luciano Emerí fue encontrado calcinado el 3 de febrero en el interior de su auto.

Nuevo arresto en la investigación del crimen de Luciano Emerí en Cerrito

Días atrás, la Policía de Santa Elena detuvo al sospechoso de la violación.

Violación en Santa Elena: dieron de alta médica a la adolescente de 15 años

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná.

Tres víctimas de abusos sexuales de un cura demandaron a la Iglesia de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

River Plate sorprende con su tercera camiseta: vuelve el violeta histórico

River Plate sorprende con su tercera camiseta: vuelve el violeta histórico

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Ultimo Momento
Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

River Plate sorprende con su tercera camiseta: vuelve el violeta histórico

River Plate sorprende con su tercera camiseta: vuelve el violeta histórico

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Policiales
En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Choque en la Ruta 12 dejó una persona fallecida

Choque en la Ruta 12 dejó una persona fallecida

Nuevo arresto en la investigación del crimen de Luciano Emerí en Cerrito

Nuevo arresto en la investigación del crimen de Luciano Emerí en Cerrito

Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo motivó el corte del tránsito

Ovación
River Plate sorprende con su tercera camiseta: vuelve el violeta histórico

River Plate sorprende con su tercera camiseta: vuelve el violeta histórico

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo

Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo

La provincia
En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

Con una escultura de arena un talentoso artista anónimo cautivó a los paranaenses

Con una escultura de arena un talentoso artista anónimo cautivó a los paranaenses

Enersa realiza un abordaje integral para regularizar conexiones domiciliarias

Enersa realiza un abordaje integral para regularizar conexiones domiciliarias

Dejanos tu comentario