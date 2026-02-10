Choque en la Ruta 12 dejó una persona fallecida

Un choque frontal entre un auto y un camión recolector en la Ruta 12 dejó un muerto y elevó a 28 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos.

La siniestralidad vial en Entre Ríos sigue en aumento: ya son 28 las personas fallecidas en lo que va del año como consecuencia de accidentes de tránsito. Este martes por la mañana se sumó una nueva víctima fatal tras un grave choque ocurrido en una ruta. La víctima fue identificada como Germán Ignacio Britos, oriundo de la ciudad de Paraná.

El hecho se registró alrededor de las 8:30 en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 476, en el tramo que une Colonia Crespo con El Palenque. Allí, por causas que aún se investigan, se produjo un choque frontal entre un automóvil Toyota Corolla y un camión recolector de residuos.

Siniestro vial ruta 12 2026

Choque frontal

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el auto circulaba en sentido de salida desde Paraná, mientras que el camión, perteneciente al municipio de Hernandarias, se dirigía hacia la capital entrerriana para realizar tareas de servicio técnico.

Ruta 12 choque camion residuos

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del Toyota Corolla sufrió heridas de extrema gravedad. Pese a ser rescatado y trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná y se confirmó que ingresó sin signos vitales, convirtiéndose en la víctima número 28 por siniestros viales en la provincia.