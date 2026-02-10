La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores.

Uno Entre Rios | Ovación | Maratón

La quinta edición reunirá dos modalidades: 5 y 10 kilómetros, será paga por primera vez y se correrá el 21 de febrero con salida y llegada en el Balneario Thompson de Paraná.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

10 de febrero 2026 · 07:07hs
La maratón nocturna de Paraná tendrá este mes su quinta edición con una marca histórica: será la primera vez que la prueba sea paga y, aun así, ya superó los 2.00 inscriptos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario estival en la capital entrerriana.

La competencia se disputará el sábado 21 de febrero, con largada y llegada en el balneario Thompson, y contará con dos distancias (5 y 10 kilómetros) en un circuito que recorrerá la costanera, Puerto Nuevo y el borde costero de la ciudad. Desde la organización anticiparon que se esperan más de 2.000 corredores en las calles, entre atletas locales y participantes llegados desde distintos puntos de Entre Ríos y provincias vecinas.

La edición 2026 presenta varias novedades. La más significativa es el cobro de la inscripción, algo inédito desde el nacimiento del evento. El valor está asociado a la remera oficial y permitió, según explicaron desde el municipio, mejorar la calidad del kit y fortalecer una alianza con una empresa local, reforzando el perfil de una carrera 100% paranaense, con articulación entre el sector público y privado.

Otro de los puntos destacados es el horario nocturno, una característica que distingue a la prueba dentro del calendario anual. La largada está prevista alrededor de las 20, aunque el horario exacto dependerá del momento preciso del atardecer, determinado por el Servicio Meteorológico Nacional. Esta condición no solo aporta identidad al evento, sino que también permite correr en un contexto climático más favorable en pleno verano.

La maratón abrirá el calendario provincial oficial de competencias de calle y vuelve a posicionar al Thompson como un espacio estratégico para el deporte y la recreación, con impacto directo en la actividad turística. Desde el sector hotelero ya anticiparon una alta ocupación para ese fin de semana, impulsada por corredores y acompañantes que llegan desde otras ciudades.

La entrega de kits se realizará de manera anticipada el viernes 20, durante toda la jornada, en el Open Club, ubicado en la zona del complejo del Thompson. Solo los atletas que residan fuera de Paraná podrán retirar su kit el mismo día de la carrera, en una franja horaria reducida. Además, la prueba volverá a asumir el desafío de ser un evento sostenible, con acciones vinculadas al cuidado ambiental: medición de huella de carbono, promoción del transporte público y bicicletas, iluminación LED en el circuito, medallas fabricadas con material reciclado y recomendaciones para el uso de botellas reutilizables.

Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, destacó el crecimiento sostenido de la maratón nocturna y el lugar que fue ganando dentro de la agenda deportiva local. “Estamos muy contentos porque la expectativa crece año a año. Es la carrera que abre el calendario de calle en la ciudad y ya desde septiembre empiezan a preguntarnos cuándo se va a realizar, para organizar el resto de las competencias”, señaló el funcionario, en diálogo con UNO.

En ese sentido, remarcó que los números confirman esa evolución: “El año pasado tuvimos alrededor de 1.600 corredores efectivos y este año ya superamos los 2.000 inscriptos. Lo más significativo es que, siendo la primera vez que es paga, más de 1.700 personas ya confirmaron con el pago su participación”.

Arbitelli explicó que el hecho de abonar la inscripción genera un compromiso mayor por parte del corredor. “Cuando una carrera es gratuita, muchas veces la gente se anota y después no va. Acá, aunque el costo es bajo y equivale prácticamente al valor de la remera, el pago confirma la presencia y nos permite planificar mejor”.

Sobre el recorrido, subrayó el valor del circuito costero y del formato nocturno. “Arranca y termina en el Thompson y pasa por toda la costanera. Es un recorrido ideal y el carácter nocturno le da la posibilidad a quienes vienen de afuera de conocer la ciudad de otra manera. Es la única carrera del año con estas características”.

El impacto turístico también aparece como un eje central. “Tenemos muchos corredores del interior de Entre Ríos y de Santa Fe. De hecho, la mayoría de los ganadores suelen ser santafesinos. Este año, trabajando con el área de turismo y algunos hoteles, ya nos informaron que tienen los cupos casi completos para esa fecha”, detalló.

Por último, el subsecretario hizo hincapié en la logística y en la mirada sustentable del evento. “Desde las 18 se va a restringir el acceso vehicular al Thompson y se va a promover la llegada en transporte público y bicicleta. Queremos que la carrera sea cada vez más sustentable y que el disfrute del río y la ciudad vaya de la mano con el cuidado del entorno”.

La maratón nocturna de Paraná volverá a encender la costanera en una noche que promete deporte, turismo y una convocatoria récord, reafirmando su lugar como una de las citas atléticas más esperadas del verano entrerriano.

