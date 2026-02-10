Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta amarilla por tormentas severas a todo Entre Ríos para este miércoles

10 de febrero 2026 · 09:00hs
Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

Las condiciones del tiempo comienzan a desmejorar en Entre Ríos y rige una alerta amarilla por tormentas para los 17 departamentos de Entre Ríos este miércoles.

Se advierte por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

El SMN anunció una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos.

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

En cuanto a las precipitaciones, los valores acumulados se ubicarían entre los 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual, especialmente durante los eventos más intensos.

SMN alerta por tormentas amarilla y naranja
Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas en todos los departamentos

Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas en todos los departamentos

Temperaturas

*Este martes en Paraná se esperan máximas de 34 grados. En la capital y alrededores no lloverá, pero habrá cielo parcialmente nublado. Las tormentas están previstas para el miércoles y jueves, con una retracción considerable del termómetro, que se mantendría en no más de 27 grados hasta el fin de semana

*En Concordia, por su lado, se esperan condiciones similares. Este martes habrá 35 grados, en la previa de una jornada que se espera lluviosa.Las máximas irán retrocediendo paulatinamente, hasta ubicarse en el orden de los 28 grados.

*En Gualeguaychú, por último, hay un escenario parecido. El martes hará calor (33 grados), pero el miércoles a primera hora se desatarían tormentas que traerían un alivio transitorio a la región.

Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional miércoles tormentas
