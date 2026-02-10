Uno Entre Rios | La Provincia | CGE

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

Según anunciaron desde CGE, cada docente podrá acceder a su credencial a través de su legajo en SAGE, ingresando al apartado LUP - Mi Credencial

10 de febrero 2026 · 12:32hs
CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

El jueves 12 de febrero el Consejo General de Educación pondrá en vigencia la nueva credencial de puntajes aprobadas por Resolución N° 3735/25 CGE y conforme a lo establecido en el Acuerdo Paritario 783/12 MT.

Esta nueva credencial es de gran importancia para los docentes y su implementación tendrá un impacto directo y positivo en los concursos de horas cátedra, cargos de ingreso y cargos de conducción en el Nivel Secundario y sus modalidades, garantizando transparencia e igualdad de oportunidades para la docencia entrerriana.

Cada docente podrá acceder a su credencial a través de su Legajo Personal en el sistema SAGE, ingresando al apartado "LUP - Mi Credencial". Allí podrá visualizar su analítico definitivo y los detalles de su evaluación.

AGMER: La reunión con el gobierno fue positiva

AGMER: "La reunión con el gobierno fue positiva"

jorge kerz es el nuevo secretario de articulacion educativa del cge

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Consejo General de Educación (CGE) docentes

Código QR

Para garantizar la seguridad del proceso, el documento digital cuenta con un código QR que permite verificar su autenticidad. A la hora de concursar, los aspirantes pueden presentar la credencial de puntaje digital tanto en formato PDF desde un dispositivo móvil como de forma impresa, siendo igualmente válidas ambas opciones.

Actualización

Con la puesta en vigencia de la Credencial de Puntaje Digital 2026 se avanza en dar verdaderamente cuenta de la actualización en la carrera de cada docente donde se ven reflejadas titulaciones, trayectoria, antigüedades y todas sus capacitaciones, demostrando el esfuerzo por perfeccionarse continuamente, garantizando la calidad educativa en el aula y en el aprendizaje de cada estudiante.

CGE Credencial puntaje Secundario
Noticias relacionadas
Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste.

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie.

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Convocaron a licitación por la hidrovía Paraguay-Paraná para el 27 de febrero.

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Ver comentarios

Lo último

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Ultimo Momento
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Policiales
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Ovación
Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

La provincia
Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Dejanos tu comentario