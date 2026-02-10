En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Policías de Entre Ríos se concentrarán a las 17 horas en la plaza de Casa de Gobierno. En Santa Fe este martes el gobierno aplicó sanciones por protestas

Sin uniformes, sin armamentos y sin afectar el servicio, con compañeros de franco y público en general, así describieron la manifestación que organiza la Policía de Entre Ríos para el 14 de marzo de 2026. "En Memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo para quienes siguen cuidando de todos", añadieron. La concentración será a las 17 horas en la plaza de Casa de Gobierno.

Las protestas en la Policía de Santa Fe generaron 20 pases a disponibilidad

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció este martes que ya impulsaron al menos 20 pases a disponibilidad por las nuevas protestas en la Policía de Santa Fe. "Hoy el patrullaje se está sosteniendo, no con normalidad, pero con esfuerzo", afirmó sobre la situación en Rosario.

Mientras a media mañana había decenas de motocicletas y automóviles de la fuerza reunidos frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, el funcionario denunció el "abandono de servicio" de quienes estaban a cargo de utilizar algunos de esos móviles. Más tarde, señaló: "Sobre un reclamo que juzgamos legítimo en el fondo, se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco".

El exsecretario de Asuntos Penitenciarios consideró que el conflicto escaló a partir de la intervención de "gente allegada a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción cuyos perpetradores hoy están privados de libertad". Al mismo tiempo enfatizó que siguen "dispuestos a dialogar todo" en pos de mejorar las condiciones laborales del personal.

Pablo Cococcioni y el límite de las protestas policiales

"Esto no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden, es cruzar una línea y no lo no vamos a consentir", sentenció Cococcioni en conferencia de prensa. Así se refirió al despliegue de "acciones ilícitas y en algunos casos violentas con el fin de "golpear una política exitosa".

El ministro se mostró preocupado por el cese de actividades de al menos 20 unidades en el inicio de la jornada. "Si bien no afectó sustancialmente la seguridad, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Me atreveria a decir que les acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado", deslizó. Además anticipó que habrá más pases a disponibilidad a medida que avance la investigación administrativa y notificarán al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para abordar el caso en el terreno judicial.