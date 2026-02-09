La Copa Libertadores dirá presente en la noche de futsal

Los Xeneizes de Paraná impulsan una acción solidaria antes del amistoso de Boca ante Español, con fotos, donaciones y color en las tribunas del Berduc.

En la previa del amistoso que Boca disputará este lunes en Paraná, la agrupación Los Xeneizes de Paraná organizó una propuesta solidaria y festiva. Desde las 20, quienes acerquen un alimento no perecedero podrán sacarse una foto con la Copa Libertadores y acompañar al equipo con bombos y cánticos.

El futsal del Xeneize tendrá este lunes su primer contacto con el público paranaense y la antesala del encuentro contará con un atractivo especial. En el estadio ubicado en el parque Enrique Berduc, la agrupación Los Xeneizes de Paraná llevará adelante una acción solidaria que combinará pasión, compromiso social y clima de fiesta.

Con el aval de los dirigentes del Club Español, los hinchas podrán sacarse una foto con la Copa Libertadores a cambio de un alimento no perecedero, que luego será destinado a fines solidarios. La iniciativa se desarrollará antes del inicio del partido amistoso que el equipo profesional de futsal de Boca disputará desde las 21 ante el conjunto local.

Además, la agrupación confirmó su presencia en las tribunas con bombos y cánticos para darle un marco especial a la jornada y acompañar al plantel Xeneize en el inicio de su gira por la capital entrerriana, en el marco de la preparación para la temporada 2026.

Boca continuará su estadía en Paraná este martes, cuando dispute el segundo y último amistoso ante Español-Paraná, un combinado integrado por jugadores de distintos clubes afiliados a la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón.

Las entradas tienen un valor de 4.000 pesos por jornada, mientras que el abono para ambos encuentros cuesta 6.000. Se espera una buena convocatoria para una noche que promete futsal de primer nivel, color en las tribunas y una fuerte impronta solidaria.