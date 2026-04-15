Boca podría llevar 3000 visitantes para enfrentar a Defensa y Justicia.

El Xeneize podría contar con su parcialidad en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, al que irá cuando visite al Halcón el próximo jueves por la fecha 16.

Mientras Boca aún saborea el triunfo por Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador , el Xeneize recibió la noticia de que podría llevar visitantes al Estadio Norberto Tito Tomaghello para enfrentar a Defensa y Justicia por el partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura.

El Halcón cedería 3.000 populares al cuadro de la Ribera, la misma cantidad que ya otorgó cuando ambos se vieron las caras en septiembre . En esa ocasión, el Ministerio de Seguridad estableció una prohibición al ingreso con banderas y "elementos de exhibición" , algo que es probable se repita el próximo jueves 23 de abril, a las 20.

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Sería la tercera vez en el año que Boca pueda contar con su parcialidad lejos de su casa en un cotejo por el campeonato local, ya que pudo llevar cerca de 10.000 hinchas en su visita a Lanús en La Fortaleza y unos 11.000 cuando enfrentó a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Boca defensa y justicia 2

La escuadra azul y oro también pudo contar con su gente cuando se cruzó con Universidad Católica en Chile por Libertadores, luego de una controversia despertada por la inicial negativa del Gobierno trasandino, que terminó cediendo ante la insistencia de Conmebol.

Cabe destacar que aún no trascendió información de posibles precios de los tickets, pero en parangón, las entradas en cancha del Granate y de la T costaban 100.000 pesos.

La baja cantidad de entradas que recibiría de parte del conjunto de Florencio Varela en comparación a los mencionados cotejos se explica en la capacidad del recinto, que tiene espacio para aproximadamente 20.000 espectadores.

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