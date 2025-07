Boca, con el regreso de Leandro Paredes, hace su estreno en La Bombonera

Leandro Paredes regresa a su hogar

Tras el empate sin goles frente a Argentinos Juniors en La Paternal por el debut, Boca intentará cambiar su suerte con la posible presencia desde el arranque de Leandro Paredes. El mediocampista retornó a la entidad de La Ribera luego de 12 años en el Viejo Continente.

El campeón del Mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022 podría formar parte del 11 inicial del elenco dirigido por Miguel Ángel Russo. La presencia de Paredes desde el inicio no fue confirmada. Sin embargo, su inclusión en la lista de convocados genera entusiasmo en los fanáticos del Xeneize.

Distinta sería la situación de Edinson Cavani. El uruguayo nuevamente fue citado por Russo, pero estará entre los suplentes como alternativa de recambio. En tanto, Ayrton Costa, Ander Herrera y Milton Giménez no correrán con la misma suerte.

Quien no estará a disposición para el juego de esta noche será Nicolás Figal. El defensor fue reemplazado por una dolencia en uno de sus gemelos ante Argentinos y no estará disponible. Su reemplazo natural es Lautaro Di Lollo. No obstante, no se descarta que Rodrigo Battaglia retroceda a la última línea para formar dupla con Marco Pellegrino y Paredes ingrese en la zona de volantes.

boca argentinos.jpg Boca empató con Argentinos en su estreno en el Torneo Clausura.

Otra de las probables ausencias en el 11 inicial será Luis Advíncula. El marcador de punta derecho se ausentó a los dos últimos entrenamientos, con autorización del club ya que viajó a Perú por asuntos personales, y recién se incorporó el miércoles las prácticas. Ante este panorama, Juan Barinaga se perfila como su principal reemplazante.

Otras de las dudas pasa por el tridente detrás de Miguel Merentiel. Kevin Zenón, suplente el domingo, se mete en la pelea por un lugar con Malcom Braida y Carlos Palacios. De esos tres nombres, jugarán dos para acompañar a Alan Velasco.

Unión llegará sólido a la Bombonera

El Tatengue comenzó su andar en el Torneo Clausura con el pie derecho. Un error de Leandro González Pirez en su estreno con Estudiantes de La Plata derivó en el gol de Unión, desde los pies de Mauricio Martínez, que le dio la victoria por 1 a 0 al equipo dirigido por Leonardo Madelón en el estadio 15 de abril.

Antes de su estreno en el segundo campeonato de la temporada 2025 Unión derrotó en definición por penales a Rosario Central tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos en el estadio Único de San Nicolás y así avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde espera al ganador del cruce que animará River Plate y San Martín de Tucumán.

La solidez defensiva es la principal virtud del elenco santafesino. Esto quedó reflejado en las estadísticas dado que conservó el 0 en su arco en los últimos tres encuentros que protagonizó. La serie comenzó en la despedida del Tatengue en la Copa Sudamericana, ocasión en la que igualó 0 a 0 con Cruzeiro. En ese juego el último subcampeón del certamen internacional no generó situaciones de gol.

union.jpg Unión empató de visitante.

Por Copa Argentina, empató 0 a 0 con Rosario Central y se impuso en la definición desde los 12 pasos. Pero en los 90’ fue más que el Canalla y Matías Tagliamonte se destacó en los penales, ya que antes había tenido poco trabajo.

Mientras que en el debut del Torneo Clausura, el Tate superó con absoluta justicia a Estudiantes ganando 1-0 y una vez manteniendo la valla en cero. Desde el regreso de Madelón Unión es un equipo más sólido y disciplinado, pero estas virtudes deberán ser refrendadas en su visita a Boca, en la Bombonera.

Probables formaciones en La Bombonera

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo o Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia o Leandro Paredes, Williams Alarcón; Malcom Braida, Carlos Palacios, Alan Velasco; Miguel Merentiel.. DT: Miguel Ángel Russo

Unión: Matías Tagliamonte o Lucas Meuli; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: La Bombonera

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium