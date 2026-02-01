Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca derrotó a Newell's con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

Por la tercera fecha del Torneo Apertura, Boca hizo pesar su localía y venció 2 a 0 a Newell's en La Bombonera. Llegó a seis unidades en tres presentaciones.

1 de febrero 2026 · 21:22hs
Boca Juniors hizo pesar la Bombonera, jugó uno de sus partidos más sólidos del inicio del Torneo Apertura y venció 2 a 0 a Newell’s Old Boys por la tercera fecha de la Liga Profesional. Con autoridad, funcionamiento colectivo y jerarquía individual, el equipo de Claudio Úbeda sumó su segundo triunfo en el certamen y dejó atrás el traspié sufrido ante Estudiantes en La Plata.

Desde el arranque, el Xeneize se adueñó del desarrollo. Con Leandro Paredes como eje del mediocampo y un Santiago Ascacíbar muy activo en su estreno como titular, Boca manejó la pelota, presionó alto y fue empujando a la Lepra contra su propio campo. A los pocos minutos avisó con un cabezazo de Ayrton Costa tras un centro del propio Paredes, y volvió a acercarse con un remate desviado del juvenil Gonzalo Gelini, una de las apuestas del cuerpo técnico.

Newell’s intentó responder con juego directo y alguna pelota parada, como el cabezazo de Armando Méndez o el intento de Luciano Herrera, pero nunca logró incomodar seriamente a Agustín Marchesín. Boca, en cambio, crecía con el correr de los minutos, encontraba sociedades por las bandas y generaba peligro cada vez que Exequiel Zeballos encaraba en el uno contra uno.

El merecido premio llegó a los 39 minutos. El Changuito condujo una gran transición ofensiva, atrajo marcas y asistió a Lautaro Blanco, quien definió con sutileza por encima de Gabriel Arias para abrir el marcador. Antes del descanso, el local estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de Juan Barinaga desde afuera del área y un rebote que Zeballos no pudo capitalizar.

En el complemento, Boca no bajó la intensidad. A los 10 minutos, el árbitro Darío Herrera sancionó penal a instancias del VAR por un agarrón de Saúl Salcedo sobre Ángel Romero, que había ingresado para hacer su debut con la camiseta azul y oro. Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y, con un remate preciso, puso el 2 a 0 que comenzó a sentenciar la historia.

Con la ventaja a su favor, el Xeneize administró los tiempos del partido, siguió buscando lastimar con centros y remates de media distancia y controló sin sobresaltos los intentos de la visita. Marchesín respondió con seguridad cuando fue exigido y el mediocampo mantuvo el orden ante un Newell’s que, pese a los cambios, no encontró respuestas futbolísticas.

La ovación para Paredes cuando dejó la cancha en el tramo final fue el reflejo de una noche positiva para Boca, que mostró señales claras de crecimiento colectivo, buenos rendimientos individuales y contundencia en los momentos clave. La Bombonera celebró un triunfo que invita a ilusionarse y que confirma al equipo como uno de los protagonistas en este arranque del Torneo Apertura.

