Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Estudiantes de La Plata hizo valer su localía, mostró autoridad y derrotó 2-1 a Boca Juniors en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se apoyó en la eficacia a balón detenido para construir una victoria justa ante un rival que nunca logró hacer pie en el partido.

Desde el arranque, el Pincha impuso condiciones con presión alta, intensidad en la recuperación y un dominio territorial que incomodó al Xeneize. A los 27 minutos llegó la apertura del marcador: tras una jugada preparada desde un tiro de esquina, Gastón Benedetti envió un centro al área chica y Santiago Núñez apareció sin marca para empujarla y romper la paridad.

Boca sintió el impacto y no encontró respuestas futbolísticas. Estudiantes continuó manejando el trámite y volvió a golpear a los 38 minutos, nuevamente desde el córner. Joaquín Tobio Burgos ejecutó rápido desde la izquierda y Leandro González Pírez ganó en lo alto para estampar el 2-0, aprovechando otra falencia en la marca aérea visitante.

Agustín Marchesín sostuvo al conjunto de Claudio Úbeda con intervenciones determinantes ante Guido Carrillo y Eric Meza, evitando que la diferencia fuera mayor antes del descanso. En el complemento, Boca intentó adelantarse, pero careció de claridad y dependió de arrestos individuales.

El desarrollo tuvo un momento clave a los 56 minutos, cuando el árbitro Pablo Echavarría sancionó penal para Estudiantes, aunque tras la revisión del VAR rectificó su decisión y cobró tiro libre en favor del Xeneize. Esa acción le dio aire a Boca, que encontró el descuento recién a los 80 minutos con una definición de Exequiel Zeballos en la primera llegada clara sobre el arco de Fabricio Iacovich.

En el cierre, el juvenil Tomás Aranda estuvo cerca del empate, pero el arquero local respondió con una atajada decisiva. Estudiantes resistió con orden, cerró el partido y celebró su primera alegría en el torneo, mientras Boca perdió el invicto y deberá reponerse en la próxima fecha.