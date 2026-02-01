Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Tras la caída en La Plata, Boca va por la recuperación frente a Newell's

Desde las 19.15, Boca recibirá a Newell’s, por la tercera fecha del campeonato. Dirigirá Darío Herrera.

1 de febrero 2026 · 08:04hs
Leandro Paredes es el capitán

Leandro Paredes es el capitán, referente y líder de Boca.

Boca Juniors recibirá este domingo a Newell’s Old Boys de Rosario, por la tercera fecha del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata.

El encuentro, que está programado para las 19.15, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca perdió con Estudiantes (LP) 2 a 1.

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Juan Román Riquelme y un mensaje que llena de confianza y optimismo al hincha.

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

El Xeneize tuvo un irregular comienzo en este campeonato, ya que debutó con un triunfo como local por 1 a 0 ante Deportivo Riestra, aunque en su siguiente presentación cayó 2 a 1 frente a Estudiantes en condición de visitante.

Es por esto que el conjunto Azul y Oro, que es dirigido por Claudio Úbeda, ocupa la octava posición de la Zona A, aunque demás está decir que todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

De cara a este encuentro todo apunta a que podría darse el debut de dos jugadores que firmaron contrato en la última semana. Se trata del mediocampista Santiago Ascacíbar y del delantero paraguayo Ángel Romero, quien ocuparía un lugar en el banco de los suplentes.

Estos son, hasta el momento, las dos únicas incorporaciones del cuadro de la ribera en el mercado de pases –ya cerró, pero tiene la potestad de sumar otro jugador por la lesión de Rodrigo Battaglia–.

El maleficio que sufre Boca

Boca está atravesando una racha plagada de lesiones, que le provocó siete bajas de cara a este encuentro (cuatro de ellas en la delantera). Además de Battaglia, son bajas por problemas físicos Carlos Palacios, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson.

Newell’s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2 a 1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate por 1 a 1 ante Independiente como local.

Esto empezó a ofuscar los ánimos del público de la Lepra, ya que vienen siendo años de vacas flacas para el equipo del Parque de la Independencia de La Chicago Argentina.

Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026, en un estadio donde no gana desde agosto del 2014. Desde esa fecha registró ocho derrotas y apenas dos empates. Además, el último antecedente fue el 5 a 0 que sufrió en el anterior campeonato.

La dupla tuvo dos malas noticias para el armado de la defensa: Bruno Cabrera y Oscar Salomón son bajas por lesión.

Formaciones para Boca y Newell's

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Hora y TV: 19.15 (ESPN Premium).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Alberto J. Armando.

Boca Newell's Torneo Apertura Santiago Ascacibar
