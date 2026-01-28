Uno Entre Rios | Ovación | Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se sacó fotos con hinchas y prometió que este año iba a ser mejor para el club.

28 de enero 2026 · 18:56hs
Juan Román Riquelme y un mensaje que llena de confianza y optimismo al hincha.

Juan Román Riquelme y un mensaje que llena de confianza y optimismo al hincha.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, volvió a marcar el pulso del presente del Xeneize con una frase contundente que se viralizó rápidamente y reavivó la ilusión de los hinchas del equipo de la ribera: “Este año vamos a ganar todo”.

El mensaje, lanzado en un contexto distendido durante la presentación de los refuerzos, expuso la confianza del titular de la entidad Azul y Oro en el nuevo proyecto futbolístico y lo dejó otra vez en el centro de la escena.

Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River.

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

Rubén Forestello, DT de Patronato

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

El momento se dio fuera del protocolo, lejos del atril y los micrófonos formales. Mientras los nuevos jugadores se probaban la indumentaria, Riquelme se cruzó con Alexis Dassie, periodista partidario e hincha del club, con quien mantiene desde hace años un vínculo cercano y muy visible en el Mundo Boca. Entre bromas y gestos espontáneos, Román comentó cómo les quedaban las camisetas a los refuerzos y accedió a sacarse fotos, en un clima relajado.

El cruce tuvo un punto especialmente emotivo cuando el presidente le regaló a Dassie una camiseta de Boca con la número 10, se la firmó y le pidió que no se la sacara. La escena generó aplausos y sonrisas entre los presentes, reforzando una imagen de cercanía que Riquelme sostiene desde su llegada a la conducción del club.

El gran objetivo de Boca

En ese marco, y con la Copa Libertadores como gran objetivo de la temporada, llegó la frase que encendió la ilusión. No fue un discurso preparado, sino una expresión directa de convicción que sintetizó el optimismo con el que Riquelme observa el futuro inmediato de Boca y el clima que busca construir en este nuevo ciclo.

Juan Román Riquelme Boca Copa Libertadores fútbol
Noticias relacionadas
Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia.

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

franco colapinto volvio a ser protagonista en los test de pretemporada de la formula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia.

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Franco Meritello se consolida en el 11 inicial de Patronato.

Patronato igualó 0 a 0 ante Colón de Santa Fe en el tercer amistoso de pretemporada

Ver comentarios

Lo último

Juan Román Riquelme: Este año vamos a ganar todo

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

Ultimo Momento
Juan Román Riquelme: Este año vamos a ganar todo

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

Patronato tiene confirmado los tres primeros juegos de la Primera Nacional

Frigorífico de hamburguesas Paty suspendió a 450 empleados

Frigorífico de hamburguesas Paty suspendió a 450 empleados

Policiales
Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Ovación
River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

Juan Román Riquelme: Este año vamos a ganar todo

Juan Román Riquelme: "Este año vamos a ganar todo"

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

La provincia
Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: Salieron a cazar compañeros

Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: "Salieron a cazar compañeros"

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Cerrito y fue vista por última vez en Paraná

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Dejanos tu comentario