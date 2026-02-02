Uno Entre Rios | Ovación | Rodrigo Battaglia

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Rodrigo Battaglia se sometió a una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles y será baja por seis meses aproximadamente.

2 de febrero 2026 · 18:44hs
Rodrigo Battaglia es una baja sensible

Rodrigo Battaglia es una baja sensible, tanto para el mediocampo como para la defensa Azul y Oro.

Tal como estaba previsto, la semana comenzó con una noticia importante para Boca: Rodrigo Battaglia fue operado por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Una baja sensible (por aproximadamente seis meses) que, al mismo tiempo, le abre al Xeneize una puerta reglamentaria clave: la posibilidad de reactivar el mercado de pases.

Aunque la ventana ya cerró en el fútbol argentino, el reglamento contempla un cupo extraordinario ante lesiones de gravedad, con un plazo de diez días para salir a buscar un reemplazo. El reloj ya está corriendo y Juan Román Riquelme tiene definido el mapa de necesidades. Hay dos puestos marcados en rojo: un extremo y un centrodelantero. No obstante, solo uno podrá sanearse en el corto plazo, mientras que el otro quedará supeditado a una eventual venta o préstamo al exterior que libere un cupo adicional.

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Aguerre y los famosos hermanos Weimbaun en la inauguración.

La emotiva historia detrás de la inauguración del primer museo del surf en Mar del Plata

Después del frustrado pase de Marino Hinestroza -que terminó firmando con Vasco da Gama cuando estaba a punto de llegar- y de la negativa de Fluminense ante la oferta por Kevin Serna, Boca insiste con sumar desequilibrio por afuera. Mucho más tras la salida a préstamo de Brian Aguirre a Estudiantes, una baja que dejó al plantel corto en el sector derecho del ataque.

No hay nombres en Boca

Por ahora no hay nombres firmes sobre la mesa para esa posición, aunque Claudio Úbeda la considera prioritaria. Distinto es el panorama del centrodelantero: pese a que Ángel Romero se sumó como alternativa, la incertidumbre física de Edinson Cavani y la pubalgia de Milton Giménez obligan a pensar en otro “9” de área, sobre todo con la Copa Libertadores en el horizonte.

En ese contexto, uno de los apellidos que vuelve a aparecer es el de Ezequiel Ávila. El Chimy, hoy en Betis y con pasado en las inferiores de Boca, dejó abierta la chance de regresar al país. En el club lo tienen en carpeta, aunque antes deberán aclararse dos puntos clave: bajo qué condiciones podría salir de España y cuál sería el encuadre económico de una negociación que, de movida, no asoma sencilla.

Con Battaglia afuera por varios meses y un cupo extraordinario habilitado, Boca acelera contrarreloj por un extremo o un delantero central. Riquelme ya movió fichas y el Xeneize se prepara para un nuevo intento en el mercado, con el objetivo de reforzar un plantel que empieza a encontrar resultados, pero sigue golpeado por las lesiones.

Rodrigo Battaglia Boca operado Claudio Ubeda
Noticias relacionadas
Sebastián Driussi fue reemplazado tras el entretiempo en el partido del Millonario contra Rosario Central.

Sebastián Driussi se hará estudios y en River temen por un nuevo desgarro

Los nadadores afrontarán un difícil desafío de 33 kilómetros en la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe 2026.

Confirmaron a los nadadores que protagonizarán la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe 2026

El exboxeador campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez estuvo en el Quinto Cuartel, de Victoria.

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

santiago bellatti, de patronato a un equipo recien ascendido a la primera nacional

Santiago Bellatti, de Patronato a un equipo recién ascendido a la Primera Nacional

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Ultimo Momento
Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

La emotiva historia detrás de la inauguración del primer museo del surf en Mar del Plata

La emotiva historia detrás de la inauguración del primer museo del surf en Mar del Plata

Sebastián Driussi se hará estudios y en River temen por un nuevo desgarro

Sebastián Driussi se hará estudios y en River temen por un nuevo desgarro

Policiales
Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ovación
Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

Maravilla Martínez estuvo en Victoria

Confirmaron a los nadadores que protagonizarán la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe 2026

Confirmaron a los nadadores que protagonizarán la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe 2026

Sebastián Driussi se hará estudios y en River temen por un nuevo desgarro

Sebastián Driussi se hará estudios y en River temen por un nuevo desgarro

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

La provincia
Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Dejanos tu comentario