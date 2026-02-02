Rodrigo Battaglia fue operado y en Boca buscan otro jugador

Tal como estaba previsto, la semana comenzó con una noticia importante para Boca: Rodrigo Battaglia fue operado por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Una baja sensible (por aproximadamente seis meses) que, al mismo tiempo, le abre al Xeneize una puerta reglamentaria clave: la posibilidad de reactivar el mercado de pases.

Aunque la ventana ya cerró en el fútbol argentino, el reglamento contempla un cupo extraordinario ante lesiones de gravedad, con un plazo de diez días para salir a buscar un reemplazo. El reloj ya está corriendo y Juan Román Riquelme tiene definido el mapa de necesidades. Hay dos puestos marcados en rojo: un extremo y un centrodelantero. No obstante, solo uno podrá sanearse en el corto plazo, mientras que el otro quedará supeditado a una eventual venta o préstamo al exterior que libere un cupo adicional.

Después del frustrado pase de Marino Hinestroza -que terminó firmando con Vasco da Gama cuando estaba a punto de llegar- y de la negativa de Fluminense ante la oferta por Kevin Serna, Boca insiste con sumar desequilibrio por afuera. Mucho más tras la salida a préstamo de Brian Aguirre a Estudiantes, una baja que dejó al plantel corto en el sector derecho del ataque.

No hay nombres en Boca

Por ahora no hay nombres firmes sobre la mesa para esa posición, aunque Claudio Úbeda la considera prioritaria. Distinto es el panorama del centrodelantero: pese a que Ángel Romero se sumó como alternativa, la incertidumbre física de Edinson Cavani y la pubalgia de Milton Giménez obligan a pensar en otro “9” de área, sobre todo con la Copa Libertadores en el horizonte.

En ese contexto, uno de los apellidos que vuelve a aparecer es el de Ezequiel Ávila. El Chimy, hoy en Betis y con pasado en las inferiores de Boca, dejó abierta la chance de regresar al país. En el club lo tienen en carpeta, aunque antes deberán aclararse dos puntos clave: bajo qué condiciones podría salir de España y cuál sería el encuadre económico de una negociación que, de movida, no asoma sencilla.

Con Battaglia afuera por varios meses y un cupo extraordinario habilitado, Boca acelera contrarreloj por un extremo o un delantero central. Riquelme ya movió fichas y el Xeneize se prepara para un nuevo intento en el mercado, con el objetivo de reforzar un plantel que empieza a encontrar resultados, pero sigue golpeado por las lesiones.