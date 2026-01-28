Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca y Estudiantes se enfrentarán a partir de las 22.15, con el arbitraje de Pablo Echavarría, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Transmite ESPN Premium.

El destino quiso que Boca y Estudiantes se midieran justo un día después de que se oficializara la compra, por parte del Xeneize, del pase de Santiago Ascacíbar , hasta ayer capitán del Pincha. El duelo se disputará en Uno a partir de las 22.15 con el arbitraje de Pablo Echavarría, y el Ruso, claro, no estará.

Luego de las críticas que recibió Riquelme por debutar en el Apertura sin ningún refuerzo, en las últimas horas se sumó Ángel Romero y sacudió el mercado con la llegada de Ascacíbar. Todavía con dos delanteros en carpeta, el equipo de Claudio Úbeda intentará mejorar respecto al equipo que venció a Riestra en la Bombonera, aunque casi con los mismos intérpretes.

El único cambio será obligado. Alan Velasco sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará alejado de las canchas durante alrededor de dos meses. Por ahora no está claro quien ingresará en su lugar, ya que su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero arregló su llegada a, justamente, Estudiantes.

Kevin Zenón aparece como alternativa, pero es probable que el DT busque otra opción debido a que en los últimos partidos no lo considero por encima de otros jugadores. Con Lucas Janson como fija, dado que no hay más delanteros disponibles (Cavani, Giménez y Merentiel están lesionados), el ex-Vélez podría correrse a un costado y dejarle el centro del ataque a Íker Zufiaurre, que sumó minutos el último domingo.

Además del ‘9’ que fuera goleador de la Reserva, en la lista de convocados aparecen tres promesas de Boca Predio: Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores. Los tres juveniles aún no debutaron en Primera División y hoy podrían tener la chance de hacerlo en La Plata.

Di Lollo, el goleador de Boca

Boca di lollo 1 Boca visita a Estudiantes en La Plata. Di Lollo, goleador y titular.

Por su parte, Estudiantes viene de rescatar un empate ante Independiente en Avellaneda, en un partido en el que le tocó sufrir en el primer tiempo. El Pincha, campeón vigente del fútbol argentino, sufrirá la muy sensible baja de su capitán y emblema, Ascacíbar.

Si bien su liderazgo no tendrá reemplazo, Eduardo Domínguez buscará una nueva fisionomía en la mitad de cancha, con Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y Cristian Medina, ex-Boca. La duda que tiene el DT es quién ocupará el lateral izquierdo: Gastón Benedetti o Eros Mancuso, otro surgido de las inferiores de Boca Juniors.

Probable formación de Estudiantes (LP)

Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; J. Tobio Burgos, G. Carrillo y F. Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ánder Herrera; Kevin Zenón o Íker Zufiaurre, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

DT: Claudio Úbeda.

Hora y TV: 22.15 (ESPN Premium).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.