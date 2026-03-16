Uno Entre Rios | Ovación | Carlos Tevez

Así es por dentro la lujosa mansión de Carlos Tevez

Patrice Evra y Park Ji-sung, compañeros de Carlos Tévez en Manchester United, mostraron imágenes de su residencia.

16 de marzo 2026 · 14:34hs
Se conocieron imágens de la ostentosa vivienda de Carlos Tevez.

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La lujosa casa del exfutbolista Carlos Tevez se volvió viral en las últimas horas luego de que circulara en redes sociales un video en el que se muestran distintos rincones de la propiedad. Las imágenes, difundidas en X, despertaron miles de reacciones por el nivel de lujo y los detalles vinculados a su carrera futbolística.

El recorrido por la vivienda se conoció a partir de una visita que el exdelantero recibió de dos excompañeros del Manchester United, Patrice Evra y Park Ji-sung, quienes fueron invitados a conocer la propiedad en Argentina y grabaron distintos momentos dentro de la casa.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron porque muestran algunos espacios impactantes de la mansión, donde conviven recuerdos de su carrera con comodidades propias de una residencia de alto nivel.

Casa Tevez

Uno de los sectores que más llamó la atención es el espacio dedicado a los logros deportivos del exjugador. Allí se pueden ver trofeos, camisetas enmarcadas y recuerdos de los clubes en los que jugó a lo largo de su carrera, como Boca Juniors, Juventus y el propio Manchester United.

También aparece un mural que repasa distintos momentos de su trayectoria profesional y varias reliquias vinculadas a sus títulos más importantes, entre ellos la Copa Libertadores y la Champions League que conquistó durante su paso por Europa.

Otro detalle que generó comentarios fue un metegol especialmente diseñado con forma de La Bombonera, un guiño directo a su identificación con Boca Juniors, club del que es uno de los ídolos más importantes de las últimas décadas.

Pileta gigante, espacios recreativos y vida familiar en su mansión

El video también muestra amplios espacios recreativos dentro de la propiedad, entre ellos un patio con una gran pileta que llamó la atención de los visitantes y de quienes vieron las imágenes en redes sociales.

Además de las áreas dedicadas al fútbol, la mansión cuenta con sectores pensados para la vida familiar y zonas de juegos para los hijos del exfutbolista, lo que refleja el costado más personal de su vida fuera de las canchas.

La propiedad forma parte del patrimonio que Tevez construyó tras su exitosa carrera en el fútbol profesional. El exdelantero llegó a jugar en algunos de los clubes más importantes del mundo y ganó múltiples títulos tanto en Europa como en Sudamérica.

Con las imágenes recorriendo las redes sociales, la mansión del Apache volvió a convertirse en tema de conversación entre fanáticos del fútbol y usuarios que quedaron impactados por el contraste entre su origen humilde en Fuerte Apache y el presente de lujo que hoy muestra su vida fuera de las canchas.

Carlos Tevez mansión Manchester United Boca
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