Uno Entre Rios | Ovación | Bombonera

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Vecinos de la Bombonera sostienen que hay "falta de diálogo genuino", especialmente por parte de Juan Román Riquelme.

14 de marzo 2026 · 15:20hs
Boca y River juegan con una Bombonera colmada.

Boca y River juegan con una Bombonera colmada.

El representante de los vecinos frentistas de la Bombonera, Rubén Lopresti, desmintió de manera categórica las versiones oficiales de la dirigencia de Boca Juniors respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir las propiedades necesarias para ampliar el estadio. "Para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales".

Según el vocero, existe un "consenso total" entre los propietarios de los 23 lotes de la calle Iberlucea para avanzar con la venta, refutando los argumentos de la institución sobre impedimentos legales, títulos de propiedad en conflicto o condiciones patrimoniales.

boca avanza en la remodelacion de la bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Almagro viaja en busca de la final de la Copa Entre Ríos

Almagro viaja en busca de la final de la Copa Entre Ríos

LEER MÁS: Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Vecinos furiosos

"Yo la verdad que desmiento categóricamente esto que acabo de escuchar", declaró Lopresti, quien añadió que "referente a las 21 casas que el señor dice que están declaradas como patrimonio histórico, eso lo pone la Legislatura porteña, pero también díganle a ese señor que acá no hay que hacer chicanas y parte; uno como propietario, como dueño del inmueble, hay una ley que dice que por más que esté declarada patrimonio, el titular lo puede vender".

El representante sostiene que “para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales", trámite que, según asegura, "cuenta con el respaldo documentado de los vecinos desde hace años”.

En relación con el trato recibido por parte de la cúpula del club, Lopresti subrayó una persistente "falta de diálogo genuino", especialmente por parte de Juan Román Riquelme. El vocero afirmó: "Jamás cruzaron la vereda para poder hablar con los vecinos, jamás vinieron a tomar mate y jamás nada. Por eso nosotros desmentimos categóricamente todo lo que están diciendo".

Bombonera Vecinos estadio Boca Juan Román Riquelme
Noticias relacionadas
Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial.

Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial

Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas.

Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas

Patronato buscará su primera victoria en la temporada 2026.

Patronato no puede dar otro paso en falso

Ver comentarios

Lo último

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Ultimo Momento
Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

Guerra en Medio Oriente: ascienden a 826 los muertos en los ataques israelíes en El Líbano

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

La jubilación mínima ascenderá a 380.286 pesos en abril tras la última inflación

La jubilación mínima ascenderá a 380.286 pesos en abril tras la última inflación

El doodle de Google celebra al Número Pi

El doodle de Google celebra al Número Pi

Policiales
Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Ovación
La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

La Unión de Colón volvió al triunfo y sueña con el top 4

Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial

Los Pumas 7 debutan en Nueva York en la sexta etapa del Circuito Mundial

Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Toritos busca jugadores para sostener su proyecto

Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas

Yacaré XV y Capibaras XV buscan volver al triunfo en el Súper Rugby Américas

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

La provincia
El padre Diego Rausch se va de Santa Teresita: el arzobispo lo traslada a La Paz

El padre Diego Rausch se va de Santa Teresita: el arzobispo lo traslada a La Paz

Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

Marcos Carreras, el violinista prodigio que debutó en el Colón, visitó Paraná

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Dejanos tu comentario