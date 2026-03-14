Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

El representante de los vecinos frentistas de la Bombonera , Rubén Lopresti, desmintió de manera categórica las versiones oficiales de la dirigencia de Boca Juniors respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir las propiedades necesarias para ampliar el estadio. "Para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales".

Según el vocero, existe un "consenso total" entre los propietarios de los 23 lotes de la calle Iberlucea para avanzar con la venta, refutando los argumentos de la institución sobre impedimentos legales , títulos de propiedad en conflicto o condiciones patrimoniales.

Vecinos furiosos

"Yo la verdad que desmiento categóricamente esto que acabo de escuchar", declaró Lopresti, quien añadió que "referente a las 21 casas que el señor dice que están declaradas como patrimonio histórico, eso lo pone la Legislatura porteña, pero también díganle a ese señor que acá no hay que hacer chicanas y parte; uno como propietario, como dueño del inmueble, hay una ley que dice que por más que esté declarada patrimonio, el titular lo puede vender".

El representante sostiene que “para concretar el denominado Proyecto Esloveno es necesaria la compra de 67 unidades funcionales", trámite que, según asegura, "cuenta con el respaldo documentado de los vecinos desde hace años”.

En relación con el trato recibido por parte de la cúpula del club, Lopresti subrayó una persistente "falta de diálogo genuino", especialmente por parte de Juan Román Riquelme. El vocero afirmó: "Jamás cruzaron la vereda para poder hablar con los vecinos, jamás vinieron a tomar mate y jamás nada. Por eso nosotros desmentimos categóricamente todo lo que están diciendo".