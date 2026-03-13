En Boca ya iniciaron las charlas para prolongarle el vínculo que vence a fin de año al Changuito, pero desde Italia aseguran que el Napoli lo tiene en carpeta.

En Boca saben que no tienen tiempo que perder. El contrato de Exequiel Zeballos vence a fin de año y su renovación es una de las mayores prioridades de la dirigencia, sobre todo porque al Changuito le van a sobrar pretendientes. Por caso, desde Italia aseguran que Napoli está dispuesto a venir a buscarlo a mitad de año.

Mientras se recupera del serio desgarro sufrido en la victoria ante Newell's, el 7 bravo del Xeneize está en charlas para tratar la prolongación de su vínculo. Por ahora, no hubo novedades formales y empiezan a encenderse las primeras señales de alarma. Si no firma antes de junio, podrá empezar a negociar con cualqueir club a partir de julio .

En Boca son optimistas respecto a la renovación, pero también saben que cuanto más se dilate el tema más equipos empezarán a hacer sondeos informales. Uno de los primeros en anotarse en la carrera por sumar al Changuito fue Napoli, que lo tiene en carpeta como uno de sus objetivos para 2027.

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

Chango napoli 1 Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

Medios italianos consignan que el equipo en el que Diego Maradona es leyenda podría iniciar gestiones a mitad de año, aunque si para ese momento el futbolista se encuentra en su último semestre de contrato, seguramente busquen comenzar negociaciones de cara a enero próximo. Esto es exactamente lo que Juan Román Riquelme quiere evitar.

Actualmente, no hay avances formales pero las charlas entre el entorno del Changuito y la dirigencia xeneize comenzaron. La relación con su representante es buena y confían en que la posiblidad de que se vaya libre a fin de año no está sobre la mesa. Sin embargo, cada día que pasa sin un nuevo contrato firmado, es un riesgo que crece. Y en Boca lo saben.