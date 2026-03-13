Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

En Boca ya iniciaron las charlas para prolongarle el vínculo que vence a fin de año al Changuito, pero desde Italia aseguran que el Napoli lo tiene en carpeta.

13 de marzo 2026 · 17:46hs
Mientras Boca busca su renovación

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

En Boca saben que no tienen tiempo que perder. El contrato de Exequiel Zeballos vence a fin de año y su renovación es una de las mayores prioridades de la dirigencia, sobre todo porque al Changuito le van a sobrar pretendientes. Por caso, desde Italia aseguran que Napoli está dispuesto a venir a buscarlo a mitad de año.

Mientras se recupera del serio desgarro sufrido en la victoria ante Newell's, el 7 bravo del Xeneize está en charlas para tratar la prolongación de su vínculo. Por ahora, no hubo novedades formales y empiezan a encenderse las primeras señales de alarma. Si no firma antes de junio, podrá empezar a negociar con cualqueir club a partir de julio.

Boca y San Lorenzo empatan en La Bombonera.

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Boca y San Lorenzo disputarán un nuevo clásico en La Bombonera

En Boca son optimistas respecto a la renovación, pero también saben que cuanto más se dilate el tema más equipos empezarán a hacer sondeos informales. Uno de los primeros en anotarse en la carrera por sumar al Changuito fue Napoli, que lo tiene en carpeta como uno de sus objetivos para 2027.

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

Chango napoli 1
Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

Medios italianos consignan que el equipo en el que Diego Maradona es leyenda podría iniciar gestiones a mitad de año, aunque si para ese momento el futbolista se encuentra en su último semestre de contrato, seguramente busquen comenzar negociaciones de cara a enero próximo. Esto es exactamente lo que Juan Román Riquelme quiere evitar.

Actualmente, no hay avances formales pero las charlas entre el entorno del Changuito y la dirigencia xeneize comenzaron. La relación con su representante es buena y confían en que la posiblidad de que se vaya libre a fin de año no está sobre la mesa. Sin embargo, cada día que pasa sin un nuevo contrato firmado, es un riesgo que crece. Y en Boca lo saben.

Boca Zeballos Nápoli Italia
Noticias relacionadas
Claudio Úbeda no haría variantes en Boca de cara al clásico ante San Lorenzo.

Boca: Úbeda mantendría el mismo once que goleó a Lanús para enfrentar a San Lorenzo

Cristian Lema tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Cristian Lema, contundente contra el Consejo de Fútbol de Boca

Boca gana de visitante.

Boca Juniors goleó a Lanús y volvió a la victoria tras cuatro partidos

Leandro Paredes es el capitán, referente y líder de Boca.

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Ver comentarios

Lo último

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Ultimo Momento
Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Policiales
Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Ovación
Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

The Show Pro Series: así quedó el fixture del torneo internacional de sóftbol

The Show Pro Series: así quedó el fixture del torneo internacional de sóftbol

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

La provincia
La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Dejanos tu comentario