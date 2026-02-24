Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

La muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar podrá visitarse hasta el 22 de marzo en la sede del Museo, calle Gardel 62 (Paraná)

Este viernes a las 20.30, en el museo Serrano, se inaugurará una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar , con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne fotos sobre áreas naturales protegidas del país y contará con un espacio artístico participativo denominado Estampas del Palmar. También habrá una charla sobre especies invasoras de este ecosistema.

Con un enfoque educativo y contemplativo, la muestra propone un recorrido visual que abarca selvas, montañas, humedales, bosques, desiertos y costas, mostrando la diversidad ambiental y paisajística del país. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de marzo en la sede del Museo, calle Gardel 62 (Paraná), dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Como parte de la inauguración, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia en conjunto con SENASA, brindará una charla sobre el picudo rojo de la palma, especie que representa una amenaza para el ecosistema del parque. Dicha instancia busca aportar información y concientización sobre la protección del palmar entrerriano.

Estampas del Palmar

Para acompañar la exposición, se desarrollará una propuesta participativa en la que el público podrá recrear los paisajes y ecosistemas del palmar mediante diversas técnicas gráficas. La iniciativa invita a que cada visitante deje su propia huella visual, en un gesto colectivo de celebración y memoria ambiental.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura, a través del Museo Provinical de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano y el Museo Provincial de la Imagen de Concordia; la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas; el Ente Mixto de Entre Ríos Turismo; la Microrregión Tierra de Palmares; el Parque Nacional El Palmar y la Administración de Parques Nacionales (APN).