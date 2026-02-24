Uno Entre Rios | La Provincia | El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

La muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar podrá visitarse hasta el 22 de marzo en la sede del Museo, calle Gardel 62 (Paraná)

24 de febrero 2026 · 14:50hs
Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Gentileza: Huella Litoral

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Este viernes a las 20.30, en el museo Serrano, se inaugurará una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar, con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne fotos sobre áreas naturales protegidas del país y contará con un espacio artístico participativo denominado Estampas del Palmar. También habrá una charla sobre especies invasoras de este ecosistema.

Con un enfoque educativo y contemplativo, la muestra propone un recorrido visual que abarca selvas, montañas, humedales, bosques, desiertos y costas, mostrando la diversidad ambiental y paisajística del país. La muestra podrá visitarse hasta el 22 de marzo en la sede del Museo, calle Gardel 62 (Paraná), dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray e integrantes del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas trabajarán para frenar la contaminación del arroyo

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Rigen cambios para tramitar el carnet de conducir en Paraná

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

LEER MÁS: Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Como parte de la inauguración, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia en conjunto con SENASA, brindará una charla sobre el picudo rojo de la palma, especie que representa una amenaza para el ecosistema del parque. Dicha instancia busca aportar información y concientización sobre la protección del palmar entrerriano.

Estampas del Palmar

Para acompañar la exposición, se desarrollará una propuesta participativa en la que el público podrá recrear los paisajes y ecosistemas del palmar mediante diversas técnicas gráficas. La iniciativa invita a que cada visitante deje su propia huella visual, en un gesto colectivo de celebración y memoria ambiental.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura, a través del Museo Provinical de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano y el Museo Provincial de la Imagen de Concordia; la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas; el Ente Mixto de Entre Ríos Turismo; la Microrregión Tierra de Palmares; el Parque Nacional El Palmar y la Administración de Parques Nacionales (APN).

El Palmar aniversario muestra
Noticias relacionadas
presentan el colectivo cultura por la memoria en la facultad de humanidades de la uader

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

murio mauricio fernandez, percusionista de pont a bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

tras rechazar la oferta salarial, agmer se plego al paro nacional docente para el 2 de marzo

Tras rechazar la oferta salarial, Agmer se plegó al paro nacional docente para el 2 de marzo

Se realizó el juramento del presidente comunal Lucas Eichmann y los vocales titulares comisionados: Valeria Gregorutti; Ariel Damián Wolf; Norberta Estanislada Acosta; Raúl Antonio Chemez y Gabriela Carina Gadea.

Isletas: asumieron las autoridades de la nueva comuna

Ver comentarios

Lo último

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Ultimo Momento
Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Policiales
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Ovación
Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La provincia
San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Dejanos tu comentario