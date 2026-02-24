Uno Entre Rios | La Provincia | Licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Lucrecia Escandón, directora del área de Emisión de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Paraná, explicó los cambios que rigen para hacer el carné.

24 de febrero 2026 · 14:15hs
Este año hay algunos cambios que rigen para los usuarios a la hora de tramitar la licencia de conducir. Desde el área municipal explicaron qué sucede con el nuevo requisito para todos los conductores, además del trámite posible para la licencia de conducri correspondiente a categorías profesionales que realicen transporte de carga.

Lucrecia Escandón, directora del área de Emisión de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Paraná, explicó los cambios que rigen para los usuarios a la hora de tramitar la licencia de conducir.

Domicilio electrónico

Por un lado, explicó que la Agencia Nacional de Seguridad formalizó el requisito de contar con un domicilio fiscal electrónico. “Lo veníamos implementando desde marzo de 2025. Al momento de realizar el carnet de conducir la persona debe declarar un domicilio electrónico, es decir, un correo, a través del cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede enviarle notificaciones formales“, informó.

LEER MÁS: Licencia de conducir: la Municipalidad de Paraná brindó detalles para la renovación

Licencias de profesionales de transporte de carga

La segunda novedad refiere a las licencias profesionales. “Desde marzo del año pasado hubo un cambio grande que dependen ahora de la jurisdicción provincial. Nosotros realizamos solamente las licencias profesionales de carácter jurisdiccional, que habilitan a los conductores profesionales a movilizarse dentro de Entre Ríos. Si necesitan una licencia profesional para conducir en rutas nacionales, lo hacen a través de la Agencia Nacional, el portal de Mi Argentina y prestadores Privados. Desde este lunes se incorpora la posibilidad de tener una licencia profesional jurisdiccional las categorías de transporte de carga, exclusivamente dentro de la provincia de Entre Ríos ”, argumentó.

