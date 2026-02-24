En Santiago del Estero, Central Córdoba venció a Talleres

En el estadio Madre de Ciudades y por la fecha 7, Central Córdoba superó 2-0 a la T con goles de Barrera y Michael Santos.

Central Córdoba obtuvo un triunfo clave por 2-0 frente a Talleres en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional argentina.

La victoria del Ferroviario se selló en la segunda mitad, cuando Diego Barrera ingresó y marcó el primer gol a los 17 minutos del complemento , aprovechando su pasado en el conjunto cordobés. Poco después, Michael Santos amplió la ventaja con un remate cruzado a los 28 minutos , también ante su ex equipo.

Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B

Este resultado significó la segunda victoria en el certamen para Central Córdoba, que logró sumar tres puntos fundamentales y escaló posiciones en la tabla. El equipo dirigido por Lucas Pusineri mostró firmeza táctica y aprovechó sus oportunidades en el tramo decisivo, aunque no pudo convertir otras dos ocasiones claras antes del final.

Tras cortar la racha de dos triunfos consecutivos de Talleres, el elenco cordobés buscará recuperarse como local frente a San Lorenzo el próximo sábado. Por su parte, el Ferroviario visitará a Independiente en Avellaneda desde las 20, en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.