Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B

Belgrano se lució y venció por 3-1 a Atlético Tucumán en Córdoba por la fecha 7 del Torneo Apertura gracias a los goles de Emiliano Rigoni (38 minutos), Nicolás Fernández (53) y Julián Mavilla (77), alcanzó las 15 unidades y trepó a la cima del Grupo B