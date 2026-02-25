Belgrano se lució y venció por 3-1 a Atlético Tucumán en Córdoba por la fecha 7 del Torneo Apertura gracias a los goles de Emiliano Rigoni (38 minutos), Nicolás Fernández (53) y Julián Mavilla (77), alcanzó las 15 unidades y trepó a la cima del Grupo B
Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B
Belgrano se impuso por 3-0 gracias a los goles de Emiliano Rigoni, Nicolás Fernández y Julián Mavilla.
25 de febrero 2026 · 00:19hs
Cómo sigue el camino de Belgrano y de Atlético Tucumán
El Pirata visitará a Huracán el martes 3 de marzo a las 19.15. Por su parte, el Decano, que quedó decimosegundo con cinco puntos, recibirá a Racing el mismo día a las 21.15