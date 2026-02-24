Gracias a Vietto, San Lorenzo rescató un empate ante Instituto

San Lorenzo igualó 1-1 ante la Gloria en el Nuevo Gasómetro en el amanecer de la fecha 7 del Apertura. Repasá lo mejor del partido.

San Lorenzo igualó 1-1 frente a Instituto en el estadio Pedro Bidegain, en duelo correspondiente a la fase de grupos de la Liga Profesional de Fútbol. Diego Sosa abrió el marcador para la Gloria a los 37 minutos, luego de un rápido contragolpe y asistencia de Juan Ignacio Méndez, mientras que Luciano Vietto igualó a los 40 del complemento para el Ciclón.

Un dato llamativo fue que los 22 jugadores de ambos equipos saltaron al césped utilizando una camiseta especial en respaldo a Claudio “Chiqui” Tapia y la AFA, sumándose así a la jornada posterior al anuncio de un paro previsto en la Liga Profesional para marzo.

San Lorenzo no pudo ganar ante su gente

El Ciclón no pudo hilvanar un nuevo triunfo como local luego de la victoria 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto el pasado domingo por la fecha interzonal, pero rescató un punto positivo sobre el final. Los dirigidos por Damián Ayude acumulan 11 unidades en su grupo, con tres victorias, tres empates y una derrota, en el clásico frente a Huracán.

Por su parte, la Gloria levantó su rendimiento tras la salida de Daniel Oldrá y llegaba al partido luego de dos triunfos en fila: ante Central Córdoba y Atlético Tucumán. Los cordobeses se encuentran fuera de la zona de playoff hasta el momento y suman 8 unidades (2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas).