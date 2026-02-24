Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

El gobernador Frigerio calificó como una "excelente noticia" el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar 276 kilómetros.

24 de febrero 2026 · 18:07hs
Rogelio Frigerio habló sobre las rutas en la provincia.

El gobernador Rogelio Frigerio, calificó como una "excelente noticia" el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar 276 kilómetros de las rutas nacionales 18 y 12 en la provincia. Destacó que se trata de un avance clave para completar obras largamente postergadas y fortalecer la conectividad, la producción y el desarrollo entrerriano.

El gobierno nacional convocó a licitación pública nacional e internacional para la concesión de una amplia red de rutas nacionales, y en Entre Ríos, la convocatoria representa un paso decisivo ya que incluye 276 kilómetros a intervenir en las rutas nacionales 18 y 12.

Lo que dijo Frigerio

Frigerio definió la medida como una "excelente noticia" al precisar que "después de la autovía 14, arranca ahora la licitación de casi 300 kilómetros más de rutas nacionales fundamentales para Entre Ríos".

En ese marco, el mandatario remarcó que es "algo por lo que venimos trabajando desde el primer día con nación", y aseguró que "es clave para la provincia que pronto se complete el mantenimiento de la ruta nacional 12 y se termine la 18, iniciada hace 15 años".

Destacó luego la importancia del trabajo articulado entre la provincia y el Gobierno nacional para concretar este avance. "Después de más de una década de una obra inconclusa en la ruta 18, estamos dando un paso fundamental para que esta vía estratégica finalmente se termine y esté al servicio de los entrerrianos. Estas acciones son el resultado de una gestión que trabaja de manera conjunta y con una mirada puesta en el desarrollo productivo", concluyó.

Detalles

La medida se inscribe en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que contempla 3.920 kilómetros de corredores estratégicos en todo el país. Para la provincia de Entre Ríos, en el denominado Tramo Mesopotámico, se licitarán 276,11 kilómetros.

Por un lado, se intervendrán 226,72 kilómetros de la autovía 18, desde el empalme con la ruta nacional 12 en Paraná hasta el empalme con la autovía 14 en Puerto Yeruá. Comprende además 49,39 kilómetros de la ruta nacional 12, desde el empalme con la ruta nacional 131 en Crespo hasta su conexión con la autovía 18 en Paraná.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, subrayó que la inclusión de estos tramos en la licitación nacional "es muy importante para garantizar inversiones que permitan mejorar la infraestructura de los corredores que son de uso constante por transportes de cargas, la actividad agroindustrial y el turismo". Además, remarcó que "la autovía 18 es una deuda histórica con la provincia y su finalización marcará un antes y un después en términos de seguridad vial y competitividad".

