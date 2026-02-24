San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray e integrantes del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas trabajarán para frenar la contaminación del arroyo

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray, se reunió con miembros del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas , tras la tormenta de la semana pasada que provocó desbordes en los cursos de agua y puso en evidencia la deficiencia en la gestión de las cuencas y la basura urbana.

En ese sentido se abordaron acciones claves para trabajar en el cuidado del agua frente a la contaminación y frenar el impacto ambiental en el arroyo , con un enfoque integral.

Se estableció que el Comité Ejecutivo llevará adelante una campaña de concientización ambiental orientada al cuidado del arroyo y su entorno.

Participaron del encuentro el presidente del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas, Daniel Tirso Fiorotto y los miembros Dante Gariboglio, Aranzazu Pertucci y la arquitecta Paola Colazo.

El Comité de Cuenca es un espacio de gestión compartida entre municipios, provincia y sociedad civil para administrar los recursos hídricos y promover el desarrollo sostenible del agua, regulado por la Ley Provincial N° 9.757, y en el marco del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).

Asimismo, se informó la convocatoria a Asamblea Plenaria del Comité de Cuenca, que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero en la localidad de Colonia Avellaneda, instancia que permitirá ampliar la participación y el intercambio entre los distintos actores involucrados.