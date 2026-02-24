Uno Entre Rios | La Provincia | San Benito

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray e integrantes del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas trabajarán para frenar la contaminación del arroyo

24 de febrero 2026 · 15:05hs
El intendente de San Benito

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray e integrantes del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas trabajarán para frenar la contaminación del arroyo

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray, se reunió con miembros del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas, tras la tormenta de la semana pasada que provocó desbordes en los cursos de agua y puso en evidencia la deficiencia en la gestión de las cuencas y la basura urbana.

En ese sentido se abordaron acciones claves para trabajar en el cuidado del agua frente a la contaminación y frenar el impacto ambiental en el arroyo, con un enfoque integral.

san benito: un vehiculo despisto y volco en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

LEER MÁS: Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Se estableció que el Comité Ejecutivo llevará adelante una campaña de concientización ambiental orientada al cuidado del arroyo y su entorno.

Participaron del encuentro el presidente del Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas, Daniel Tirso Fiorotto y los miembros Dante Gariboglio, Aranzazu Pertucci y la arquitecta Paola Colazo.

LEER MÁS: Temporal en Paraná: buscan a una madre y su hija tras ser arrastradas por el agua

El Comité de Cuenca es un espacio de gestión compartida entre municipios, provincia y sociedad civil para administrar los recursos hídricos y promover el desarrollo sostenible del agua, regulado por la Ley Provincial N° 9.757, y en el marco del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).

Asimismo, se informó la convocatoria a Asamblea Plenaria del Comité de Cuenca, que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero en la localidad de Colonia Avellaneda, instancia que permitirá ampliar la participación y el intercambio entre los distintos actores involucrados.

San Benito Ariel Voeffray Arroyo Las Tunas
Noticias relacionadas
Rigen cambios para tramitar el carnet de conducir en Paraná

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

presentan el colectivo cultura por la memoria en la facultad de humanidades de la uader

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

murio mauricio fernandez, percusionista de pont a bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

tras rechazar la oferta salarial, agmer se plego al paro nacional docente para el 2 de marzo

Tras rechazar la oferta salarial, Agmer se plegó al paro nacional docente para el 2 de marzo

Ver comentarios

Lo último

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Ultimo Momento
Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Policiales
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Ovación
Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La provincia
San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Dejanos tu comentario