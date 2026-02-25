En el estadio Víctor Legrotaglie, Independiente empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El cero se rompió rápidamente con un golazo de Santiago Rodríguez a favor del Pituco. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, Ignacio Malcorra equilibró el marcador. Luego, el complemento fue careció de oportunidades importantes de gol y el resultado no se movió. Además, sobre el final del encuentro, Sebastián Valdez fue expulsado por doble amarilla.
Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026
25 de febrero 2026 · 00:14hs