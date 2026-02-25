Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026

En el estadio Víctor Legrotaglie, Independiente empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El cero se rompió rápidamente con un golazo de Santiago Rodríguez a favor del Pituco. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, Ignacio Malcorra equilibró el marcador. Luego, el complemento fue careció de oportunidades importantes de gol y el resultado no se movió. Además, sobre el final del encuentro, Sebastián Valdez fue expulsado por doble amarilla.