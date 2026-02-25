Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026

En Mendoza, Independiente empató 1-1 con el Pituco. Santiago Rodríguez abrió el marcador para el local y luego, Malcorra equilibró el resultado.

25 de febrero 2026 · 00:14hs
Independiente jugó de visitante en Mendoza.

Independiente jugó de visitante en Mendoza.

En el estadio Víctor Legrotaglie, Independiente empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El cero se rompió rápidamente con un golazo de Santiago Rodríguez a favor del Pituco. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, Ignacio Malcorra equilibró el marcador. Luego, el complemento fue careció de oportunidades importantes de gol y el resultado no se movió. Además, sobre el final del encuentro, Sebastián Valdez fue expulsado por doble amarilla.

Independiente se ilusiona con ser protagonista en el campeonato.

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Sebastián Nader, coordinador general de Formación Independiente, junto a Cristian Urrelli, Tesorero del Rojo de Avellaneda.

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Independiente Gimnasia de Mendoza Mendoza Ignacio Malcorra
