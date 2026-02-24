Uno Entre Rios | Escenario | Cultura por la Memoria

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

El colectivo CxM / Cultura por la Memoria se presentará este miércoles en el Auditorio de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”

24 de febrero 2026 · 13:47hs
El colectivo CxM / Cultura por la Memoria se presentará públicamente el miércoles 25 de febrero a las 12 en el Auditorio de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, ubicado en Italia 61, en Paraná. Actividad será abierta al público.

La iniciativa está integrada por artistas, trabajadores y gestores culturales de la ciudad y propone acompañar durante 2026 la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en Argentina. El proyecto plantea una mirada cultural y comunitaria sobre la memoria, entendida como una práctica activa con incidencia en el presente.

CxM impulsa una agenda anual de acciones que articula distintos lenguajes artísticos, participación ciudadana y trabajo pedagógico, en diálogo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El colectivo promueve además la articulación con instituciones educativas, culturales y organismos vinculados a derechos humanos.

Durante 2025, el espacio participó en la organización artística de la marcha por el 49.º aniversario del golpe de Estado en Paraná. En esa instancia desarrolló intervenciones urbanas orientadas a visibilizar espacios de memoria y generar instancias de participación colectiva, en articulación con la Multisectorial de Derechos Humanos y organizaciones locales.

La presentación del miércoles será una instancia para dar a conocer los lineamientos conceptuales, los ejes curatoriales y el plan de trabajo previsto, además de convocar a la comunidad y a los medios de comunicación a acompañar la propuesta.

