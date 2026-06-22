La Selección Argentina ganó y está en los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina derrotó 2 a 0 a Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. Lionel Messi, que falló un penal, marcó los goles.

Terminó el partido en Dallas. La Selección Argentina derrotó 2 a 0 a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El campeón del mundo sólo tiene un cambio con respecto al equipo del debut: Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel.

La selección argentina sufrió más de la cuenta, pero encontró en Lionel Messi la llave para irse al descanso en ventaja por 1 a 0 frente a Austria, en un primer tiempo cambiante y de mucha intensidad.

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el control de la pelota y mostró sus intenciones desde el arranque. A los tres minutos, Lautaro Martínez estuvo cerca de abrir el marcador, aunque la defensa europea reaccionó a tiempo para impedir el remate.

La gran oportunidad llegó poco después. Tras una revisión del VAR, el árbitro Amin Mohamed Omar sancionó penal por una infracción sobre el delantero del Inter. Sin embargo, a los ocho minutos, Lionel Messi desperdició la chance de adelantar a la Albiceleste al enviar su disparo junto al palo izquierdo del arquero.

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS



La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

El penal errado modificó el desarrollo del encuentro. Austria adelantó sus líneas, logró cortar los circuitos de juego argentinos y se hizo dueño de varios pasajes del partido. El conjunto europeo manejó la pelota y complicó a una Argentina incómoda y sin fluidez.

Messi volvió a aparecer a los 18 minutos con una gran acción individual, pero David Alaba llegó justo para bloquear el remate. Del otro lado, Austria respondió con una buena combinación ofensiva que culminó con un disparo de Marcel Sabitzer, contenido por la defensa albiceleste.

La pausa de hidratación sirvió para que el seleccionado nacional recuperara protagonismo. Con Enzo Fernández como eje y la conducción de Messi, Argentina empezó a quitarle la pelota a su rival y volvió a instalarse en campo contrario.

La insistencia tuvo premio a los 38 minutos. Después de una gran combinación colectiva, Lionel Messi apareció en el corazón del área y definió desde el punto del penal para establecer el 1 a 0. El capitán argentino dejó atrás el error desde los doce pasos y, además, alcanzó una marca histórica al convertirse en el máximo goleador de los Mundiales con 17 conquistas, superando a Miroslav Klose.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u44MEsQR10 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

En el tramo final, el encuentro se calentó con varias discusiones y la amonestación a Stefan Posch por una infracción sobre Thiago Almada. Austria volvió a asumir el protagonismo en los minutos de descuento, pero Argentina resistió y se fue al entretiempo con una ventaja tan valiosa como trabajada.

Lionel Messi lo liquidó en el final

En el complemento, Austria salió decidida a buscar la igualdad y obligó a Argentina a replegarse. Emiliano Martínez respondió con una gran atajada ante un tiro libre de Marcel Sabitzer y el cuerpo técnico encendió las alarmas cuando Cristian Romero debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla derecha, siendo reemplazado por Nicolás Otamendi.

Con el correr de los minutos, Scaloni movió el banco con los ingresos de Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico para refrescar el equipo. Messi estuvo cerca del segundo con un remate desde afuera del área y Nicolás González desperdició dos oportunidades claras para liquidar el encuentro.

Austria insistió hasta el final y apeló a los centros sobre el área argentina, pero se encontró con una defensa firme y un seguro Emiliano Martínez. Cuando el partido transitaba el tiempo de descuento y el desenlace aún permanecía abierto, una jugada llena de rebotes terminó con Lionel Messi empujando la pelota al fondo de la red para decretar el 2-0 definitivo.

¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



⚽ #ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/IboYhMdXrS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

Con su doblete, el capitán dejó atrás el penal fallado y volvió a escribir una página dorada en su carrera al convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos. Argentina, sin brillar durante gran parte del encuentro, pero mostrando carácter en los momentos de mayor dificultad y selló con autoridad su boleto a los 16avos de final del Mundial 2026.

Formaciones para la Selección Argentina y Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (57' Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Facundo Medina (82' Nicolás Tagliafico); Rodrigo De Paul (82' Leandro Paredes), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (64' Nicolás González); Lionel Messi y Lautaro Martínez (64' Julián Álvarez). DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch (68' Alexander Prass), Kevin Danso, David Alaba (67' Marco Friedl), Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid (78' Patrick Wimmer), Paul Wanner (68' Marko Arnautovic), Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch (85' Carney Chukwuemeka). DT: Ralf Rangnick.

Goles: 38' y 90+4' Lionel Messi (A).

Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto).

Estadio: AT&T Stadium, Dallas.