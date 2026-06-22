Argentina va por la clasificación ante Austria

La Selección Argentina busca sellar su pase a 16avos en la ciudad de Dallas. El partido arranca a las 14.

La Selección Argentina afrontará este lunes un compromiso clave en su camino dentro del Mundial 2026 . Desde las 14 (hora argentina), el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Austria en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del Grupo J, con la gran posibilidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Luego de un estreno contundente con victoria por 3-0 frente a Argelia, el combinado albiceleste llega con confianza, impulso futbolístico y con su gran figura, Lionel Messi, en un nivel sobresaliente. El capitán argentino fue la gran figura del debut con un hat-trick histórico que volvió a ratificar su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial.

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Argentina sabe que una victoria no solo le garantizará el boleto a la siguiente instancia, sino que además podría asegurarle el primer puesto del grupo si Jordania no logra vencer a Argelia en el otro encuentro de la zona.

El debut mundialista dejó una noche inolvidable para Messi. Con sus tres goles ante Argelia, el rosarino alcanzó marcas históricas: igualó al alemán Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, se convirtió en uno de los pocos jugadores en disputar seis

Copas del Mundo y además alcanzó la impactante cifra de 200 partidos con la camiseta argentina.

Con ese envión, la Selección buscará repetir la intensidad, el orden y la contundencia que mostró en el debut.

El posible once argentino tendría algunas variantes respecto al primer partido, especialmente por la baja de Gonzalo Montiel, quien quedó descartado por una sobrecarga muscular. Su lugar sería ocupado por Nahuel Molina.

Austria, un rival exigente y con presión

Del otro lado estará una Austria que también llega con tres puntos y con chances concretas de clasificar. El equipo dirigido por Ralf Rangnick debutó con un triunfo por 3-1 frente a Jordania en un partido que terminó resolviendo en el tramo final.

Aunque los europeos dominaron buena parte del encuentro, necesitaron trabajar más de lo esperado para romper la resistencia asiática. El equipo mostró intensidad, presión alta y una estructura táctica sólida, características propias de los conjuntos de Rangnick.

Entre sus principales figuras aparecen nombres de peso como David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

El partido en Dallas promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Ambos equipos ganaron en su debut y saben que una victoria puede dejarlos en la próxima ronda.

Para Argentina será una prueba importante ante un rival físicamente intenso y tácticamente ordenado. Para Austria, en cambio, representa la oportunidad de dar el gran golpe frente a uno de los máximos candidatos al título.

Con Messi como bandera y la ilusión intacta de volver a pelear por la gloria máxima, la Selección Argentina buscará dar otro paso firme en el Mundial y continuar alimentando el sueño de todo un país. En Dallas, la Scaloneta se juega mucho más que tres puntos: se juega la clasificación y la chance de seguir construyendo su camino hacia la defensa de la corona.

La probable de Argentina

La probable formación argentina sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

La probable formación austríaca

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic.