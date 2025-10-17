Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Matías Santini, Sebastián Malimberni y Nicolás Mendoza se sumaron al plantel de Atlético Paraná que disputará el certamen nacional.

17 de octubre 2025 · 12:15hs
Sebastián Malimberni llega a reforzar la delantera de Atlético Paraná.

Sebastián Malimberni llega a reforzar la delantera de Atlético Paraná.

A pocos días del inicio del certamen, Atlético Paraná continúa reforzando su plantel de cara a la venidera edición del Torneo Regional Amateur. Este viernes, desde la entidad de barrio San Martín anunciaron la llegada de tres nuevas incorporaciones: Matías Santini proveniente de Colón, Sebastián Malimberni y Nicolás Mendoza.

Santini llega proveniente de Colón de San Justo, Malimberni (con pasado en Patronato) viene tras jugar en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Mendoza tiene pasado en el club.

En el Regional Amateur, Atlético Paraná irá por el quinto ascenso en los últimos 16 años.

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

El Gato tendrá libre en la primera fecha, por lo que debutará el en la segunda jornada, cuando reciba por la Zona 2 de la Región Litoral Sur a Atlético María Grande. Este partido será el domingo 2 de noviembre (el domingo 26 de octubre no habrá actividad por las elecciones legislativas).}

Los refuerzos de Atlético Paraná

Para engrosar la plantilla que comanda el santafesino Mauricio Chiementín, anteriormente habían llegado el arquero Iván Gorosito (de Unión Machagai); los defensores Agustín Albano (Sportivo Belgrano), Mateo Alberca (Unión) y Tomás Roullier (Sportivo Belgrano); los mediocampistas Nicolás Naz (Unión), Santiago Lebus (Estudiantes de San Luis), Exequiel Gómez (Colón de San Justo) y Lucas Comachi (Santamarina de Tandil); y los delantero Martín Comachi (Santamarina) y Agustín García (Gimnasia de Concepción del Uruguay).

Atlético Paraná Regional Amateur Sebastián Malimberni Mauricio Chiementín
Noticias relacionadas
atletico parana confirmo otra cara nueva para el regional amateur

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

Atlético Paraná quiere ser candidato al ascenso.

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

atletico parana sumo dos refuerzos de experiencia para el regional amateur

Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Está el fixture del Torneo Regional Amateur

Ver comentarios

Lo último

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Ultimo Momento
AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Policiales
Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque es consciente de sus actos

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque "es consciente de sus actos"

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ovación
Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

La provincia
Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

La escuela de Capacitación Laboral Raúl Jorge Bueno invita a visitar su muestra anual

La escuela de Capacitación Laboral "Raúl Jorge Bueno" invita a visitar su muestra anual

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Dejanos tu comentario