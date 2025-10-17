Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

A pocos días del inicio del certamen, Atlético Paraná continúa reforzando su plantel de cara a la venidera edición del Torneo Regional Amateur. Este viernes, desde la entidad de barrio San Martín anunciaron la llegada de tres nuevas incorporaciones: Matías Santini proveniente de Colón, Sebastián Malimberni y Nicolás Mendoza.

Santini llega proveniente de Colón de San Justo, Malimberni (con pasado en Patronato) viene tras jugar en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Mendoza tiene pasado en el club.

El Gato tendrá libre en la primera fecha, por lo que debutará el en la segunda jornada, cuando reciba por la Zona 2 de la Región Litoral Sur a Atlético María Grande. Este partido será el domingo 2 de noviembre (el domingo 26 de octubre no habrá actividad por las elecciones legislativas).}

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Paraná (@clubatleticoparanaof)

Los refuerzos de Atlético Paraná

Para engrosar la plantilla que comanda el santafesino Mauricio Chiementín, anteriormente habían llegado el arquero Iván Gorosito (de Unión Machagai); los defensores Agustín Albano (Sportivo Belgrano), Mateo Alberca (Unión) y Tomás Roullier (Sportivo Belgrano); los mediocampistas Nicolás Naz (Unión), Santiago Lebus (Estudiantes de San Luis), Exequiel Gómez (Colón de San Justo) y Lucas Comachi (Santamarina de Tandil); y los delantero Martín Comachi (Santamarina) y Agustín García (Gimnasia de Concepción del Uruguay).