A pocos días del inicio del certamen, Atlético Paraná continúa reforzando su plantel de cara a la venidera edición del Torneo Regional Amateur. Este viernes, desde la entidad de barrio San Martín anunciaron la llegada de tres nuevas incorporaciones: Matías Santini proveniente de Colón, Sebastián Malimberni y Nicolás Mendoza.
Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur
Matías Santini, Sebastián Malimberni y Nicolás Mendoza se sumaron al plantel de Atlético Paraná que disputará el certamen nacional.
Santini llega proveniente de Colón de San Justo, Malimberni (con pasado en Patronato) viene tras jugar en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Mendoza tiene pasado en el club.
El Gato tendrá libre en la primera fecha, por lo que debutará el en la segunda jornada, cuando reciba por la Zona 2 de la Región Litoral Sur a Atlético María Grande. Este partido será el domingo 2 de noviembre (el domingo 26 de octubre no habrá actividad por las elecciones legislativas).}
Los refuerzos de Atlético Paraná
Para engrosar la plantilla que comanda el santafesino Mauricio Chiementín, anteriormente habían llegado el arquero Iván Gorosito (de Unión Machagai); los defensores Agustín Albano (Sportivo Belgrano), Mateo Alberca (Unión) y Tomás Roullier (Sportivo Belgrano); los mediocampistas Nicolás Naz (Unión), Santiago Lebus (Estudiantes de San Luis), Exequiel Gómez (Colón de San Justo) y Lucas Comachi (Santamarina de Tandil); y los delantero Martín Comachi (Santamarina) y Agustín García (Gimnasia de Concepción del Uruguay).