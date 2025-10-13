Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

El defensor Agustín Albano se sumó al plantel de Atlético Paraná. Es la décima incorporación del Decano.

13 de octubre 2025 · 13:39hs
Atlético Paraná inició la semana confirmando una nueva alta al plantel con el que competirá en el Torneo Regional Amateur. La entidad de barrio San Martín oficializó la contratación del defensor Agustín Albano, de reciente paso en Sportivo Belgrano de San Francisco.

Atlético Paraná quiere ser candidato al ascenso.

El marcador central inició su carrera en Colón de San Justo. Su trayectoria incluye pasos por Gutiérrez Sport Club de Mendoza, Sportivo Las Parejas, Atlético San Jorge y Atlético Susanense.

Albano formó parte del encuentro que disputó Sportivo Belgrano disputó ante Independiente por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Atlético Paraná alcanzó la decena de incorporaciones

El Rojiblanco, que será dirigido técnicamente por Mauricio Chiementín, sumó 10 incorporaciones para afrontar el certamen organizado por el Consejo Federal.

Los futbolistas que se sumaron al Gato son el arquero Iván Gorosito, de Unión Machagai; los defensores Agustín Albano (Sportivo Belgrano de San Francisco), Mateo Alberca (Unión de Santa Fe) y Tomás Roullier (Sportivo Belgrano de San Francisco); los mediocampistas Nicolás Naz (Unión de Santa Fe), Santiago Lebus (Estudiantes de San Luis), Exequiel Gómez (Colón de San Justo) y Lucas Comachi (Ramón Santamarina de Tandil); y los delantero Martín Comachi (Ramón Santamarina de Tandil) y Agustín García (Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El camino del Gato en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná formará parte de la Zona 2 de la Región Litoral Sur. Compartirá sector junto a Atlético María Grande y Cultural de Arangurén.

El programa de este sector es el siguiente:

Fecha 1 (19/10): Atlético María Grande-Cultural de Aranguren; libre Atlético Paraná.

Fecha 2 (2/11): Atlético Paraná-Atlético María Grande; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 3 (9/11): Cultural de Aranguren-Atlético Paraná; libre Atlético María Grande.

Fecha 4 (16/11): Cultural de Aranguren-Atlético María Grande; libre Atlético Paraná.

Fecha 5 (23/11): Atlético María Grande-Atlético Paraná; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 6 (30/11): Atlético Paraná-Cultural de Aranguren; libre Atlético María Grande.

