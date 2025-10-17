Con gol de Luciano Vietto de penal, Racing derrotó 1 a 0 a Aldosivi y llegó a la tercera posición de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Racing se entonó ante Aldosivi y llegará con confianza al cruce copero

Racing cumplió con el trámite y lo hizo con oficio. En la previa de su duelo de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo, el equipo alternativo de Gustavo Costas superó 1 a 0 a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda y se metió en zona de clasificación del Torneo Clausura. Luciano Vietto, de penal y con una definición sutil al medio del arco, marcó la única diferencia de la noche a los 40 minutos del primer tiempo.

Con varios titulares resguardados pensando en el choque copero, la Academia se apoyó en la experiencia de Bruno Zuculini y el talento de Vietto para dominar un encuentro que, sin sobrarle brillo, mostró solidez y control. Facundo Cambeses fue protagonista con una tapada clave en el complemento, cuando Cervera ganó de cabeza y el arquero voló para mantener el cero.

Aldosivi, que llegaba con dos triunfos consecutivos, mostró intensidad pero le faltó precisión en los metros finales. Los ingresos de Preciado y Chávez le dieron algo de frescura al ataque marplatense, aunque no alcanzó para romper la resistencia del local.

El segundo tiempo se jugó con más fricción que fútbol, con varias amonestaciones y poco riesgo frente a los arcos. Racing administró el resultado con criterio, defendió bien las pelotas paradas y cerró un triunfo que vale más por lo emocional que por lo estadístico.

Con esta victoria, el conjunto de Costas quedó bien posicionado en el Clausura y llegará entonado a su cita internacional ante Flamengo, donde buscará dar un paso histórico hacia la final de la Copa Libertadores.