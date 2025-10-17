Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

Desde Agmer se reclamó al Gobierno que se mantenga la actual representación docente en el CGE en cuanto a cantidad y se estipule la fecha de los comicios

Este viernes la comisión directiva central del la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) y la vocal por las y los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación (CGE), Susana Cogno, rechazaron la emisión del Decreto Nº 2.831 por el cual se reducen lugares de representación docente en CGE.

Desde el gremio se describió que, con los tiempos acotados, el gobierno de la provincia dio a conocer el Decreto 2.831/25 convocando a elecciones pero, en su anexo reduce los espacios de representación. Por ejemplo, baja de 5 a 4 la representación en Jurado de Concursos de Nivel Primario, Nivel Secundario y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina.

"Somos claros: no reduce el número de vocales solamente para la representación de las y los trabajadores; hace lo mismo con la representación política. No rompe, por lo tanto, el carácter colegiado distintivo de nuestro CGE, pero ataca y resiente las tareas que el mismo debe llevar adelante. Eso es lo preocupante y lo que debemos evitar. Porque más allá de discursos marquetineros y de campaña, y de los modismos de motosierra que se esparcen desde los aliados mileístas cercanos ahora al gobierno entrerriano, en el CGE no sobran lugares. Por el contrario, faltan espacios para encarar la tarea de diagramar, organizar, normatizar atender/entender en el complejo entramado que es nuestro sistema educativo", se expresa en un comunicado que lleva la firma de Susana Cogno y la comisión directiva de Agmer Entre Ríos.

El comunicado completo

Este año serán las elecciones para renovar la representación de las y los trabajadores en el Consejo General de Educación. El CGE es un organismo colegiado: la o el presidente es designado por el Poder Ejecutivo, del mismo modo que una parte de las designaciones para ocupar distintas áreas, correspondientes a educación primaria, secundaria, superior, tribunal de disciplina, etc. La otra mitad de las representaciones son cubiertas por docentes electos o electas en forma democrática, a través de elecciones directas. De ahí su carácter colegiado.

Agmer ya se prepara para dichas elecciones y -también en elecciones internas realizadas recientemente- surgieron sus candidatas y candidatos para los próximos comicios. De esta manera, Gustavo Blanc (del Departamento Uruguay), junto a un equipo de docentes también plebiscitados por medio del voto directo de miles de sus pares afiliadas y afiliados a esta organización constituyen nuestra propuesta.

Desde el año pasado veníamos insistiendo al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de encarar un proceso eleccionario para renovar la representación docente en el CGE que, como es de público conocimiento, duran cuatro años en sus funciones y, por lo tanto, concluyen este año.

Aún con su actual estructura, el CGE siempre trabaja a contra reloj. Y no solamente ahora; lo mismo viene sucediendo desde sus orígenes.

El sistema educativo entrerriano es uno de los más prestigiosos. Cuenta, además, con una nota distintiva: el ingreso a la docencia se hace de manera absolutamente transparente, en forma concursal y pública. Lo mismo sucede en toda la carrera docente en los cargos de ascenso, en el logro de la titularidad y la estabilidad, entre tantas garantías de derechos, periódicamente se emiten credenciales para garantizar formas concursales para los docentes que recién se reciben y en la continuidad de la carrera para cada docente. Y esto por sólo mencionar una de las dimensiones de ese complejo entramado. Todas y todos debemos comprender que no podemos vivir consumiendo cotidianamente slogans de campaña, de disposiciones sin sentido, caprichosas, que lo único que demuestran, a mediano plazo, son perjuicios, piedras en el camino, que concluyen frivolizando y banalizando un sistema educativo que puede ser todavía mejor para las y los docentes, las y los alumnos y las comunidades educativas. Por lo tanto, reclamamos que se mantenga la actual representación en cuanto a su cantidad y se estipule, expresamente, la fecha de los comicios.