Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

En la cabeza de Juan Román Riquelme ronda la idea de renombrar el complejo en honor al Virrey. Eso sí: es una idea a largo plazo...

16 de octubre 2025 · 20:44hs
Más allá de lo deportivo, en Boca la dirigencia trabaja arduamente en reformas, tanto en La Bombonera como en el predio de Ezeiza. Justamente en éste último lugar podría darse un homenaje en vida a uno de los máximos ídolos de la historia del club: Carlos Bianchi.

En concreto, la dirigencia Xeneize baraja la posibilidad de homenajear al Virrey dándole su nombre al predio de entrenamiento del club. Por lo pronto, se trata de una idea incipiente, una que todavía no hablaron con el histórico entrenador, pero que gusta mucho en Brandsen 805.

De todas maneras, el homenaje se postergará hasta tanto se terminen las obras actuales en el predio, enfocadas en el hotel para las concentraciones. Al mismo tiempo, quedaría supeditado al resultado de las próximas elecciones, dado que la idea es que el homenaje se dé más adelante, entre 2027 y 2028.

En los últimos días, la triste partida de Miguel Ángel Russo llevó a que algunos hinchas pidan desde las redes sociales que el predio pase a llevar su nombre. Sin embargo, en la cabeza de Juan Román Riquelme ya rondaba la idea de homenajear al Virrey con ese honor.

El idilio de los hinchas con Bianchi sigue vigente y, si bien el exentrenador vive lejos de los flashes, fue uno de los más ovacionados en el partido despedida de Riquelme en La Bombonera, allá por 2023. "Usted es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es muy fácil. Que la gente nos tenga cariño a todos nosotros, es porque el señor nos enseñó a competir", supo decir Riquelme, aquel día, en referencia al múltiple campeón con Boca.

El legado de Bianchi es incomparable, incluso más allá de Boca. Sus tres conquistas de la Copa Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro campeonatos locales fueron el eje de un dominio absoluto en sus primeros dos ciclos al frente del club.

Después, su tercer paso no fue el mejor, pero el bronce quedó intacto y el Virrey es venerado en La Boca. Así, además de la estatua erigida en su honor y que adorna los pasillos internos de La Bombonera, el entrenador ahora podría llegar a ser homenajeado de otra manera, con su nombre en el predio donde todas las divisiones del club trabajan día a día.

