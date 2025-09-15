Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Mauricio Chiementín dirigirá a Atlético Paraná en el certamen organizado por el Consejo Federal. Su última experiencia fue en Atlético San Jorge.

La dirigencia de Atlético Paraná anunció la contratación del entrenador Mauricio Chiementín para competir en la próxima edición del Torneo Regional Amateur. El certamen ofrece cuatro plazas a la temporada 2026 del Torneo Federal A.

Chiementín será secundado por el cuerpo técnico del Decano que se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). De esta manera Nicolás Suárez, Pablo Randizzi, Julián Giménez y Alejandro Castro integrarán la estructura que encabezará el DT santafesino.

Mauricio Chiementín, con un amplio recorrido en el ascenso

El flamante entrenador del Gato trabajó durante 11 años en el fútbol formativo de Colón de Santa Fe. En 2012 se coronó campeón de la liga santafesina dirigiendo a Colón de San Justo.

En 2016 ofició de ayudante de campo en Boca Unidos de Corrientes en el campeonato de la Primera Nacional. También registra paso por el exterior al trabajar en el fútbol chino.

Chiementín ascendió al Torneo Federal A dirigiendo a San Martín de Formosa en 2018. Años después peleó el salto de categoría con Colón de San Justo.