Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Mauricio Chiementín dirigirá a Atlético Paraná en el certamen organizado por el Consejo Federal. Su última experiencia fue en Atlético San Jorge.

15 de septiembre 2025 · 13:12hs
Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

La dirigencia de Atlético Paraná anunció la contratación del entrenador Mauricio Chiementín para competir en la próxima edición del Torneo Regional Amateur. El certamen ofrece cuatro plazas a la temporada 2026 del Torneo Federal A.

Chiementín será secundado por el cuerpo técnico del Decano que se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). De esta manera Nicolás Suárez, Pablo Randizzi, Julián Giménez y Alejandro Castro integrarán la estructura que encabezará el DT santafesino.

Leonel Bolzán aplicó la ley del ex y marcó dos goles para Patronato.

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

liga provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Mauricio Chiementín, con un amplio recorrido en el ascenso

El flamante entrenador del Gato trabajó durante 11 años en el fútbol formativo de Colón de Santa Fe. En 2012 se coronó campeón de la liga santafesina dirigiendo a Colón de San Justo.

En 2016 ofició de ayudante de campo en Boca Unidos de Corrientes en el campeonato de la Primera Nacional. También registra paso por el exterior al trabajar en el fútbol chino.

Chiementín ascendió al Torneo Federal A dirigiendo a San Martín de Formosa en 2018. Años después peleó el salto de categoría con Colón de San Justo.

Atlético Paraná Regional Amateur Mauricio Chiementín
Noticias relacionadas
El 11 de Patronato que superó a Quilmes 1 a 0 en el estadio Grella.

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el regreso al triunfo?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16.

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Platense ganó de visitante.

Platense ganó y evitó que Defensa se trepara a la punta

Ver comentarios

Lo último

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Ultimo Momento
Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

Policiales
Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Ovación
Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

La provincia
Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

UPCN: La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve

UPCN: "La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve"

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Paraná - Santa Fe: colectivos saturados generan malestar y quejas de los estudiantes 

Dejanos tu comentario