Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

La V Azulada y el Pigüino tendrán su estreno en el Regional Amateur este domingo, desde las 16.30, en La Floresta. Dirigirá Maximiliano Durán.

15 de octubre 2025 · 19:14hs
Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Prensa LPF

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Sportivo Urquiza y Neuquén ya saben cuándo se enfrentarán en el estreno del Torneo Regional Amateur. El domingo 19 de octubre, desde las 16.30, la V Azulada y el Pingüino se verán las caras en La Floresta, por la primera fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Sur.

El encargado de impartir justicia será Maximiliano Durán, quien tendrá como árbitros asistentes a Ramiro Nadalín y Mariano Nadalín, siendo una terna representante de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

atletico parana confirmo otra cara nueva para el regional amateur

Atlético Paraná confirmó otra cara nueva para el Regional Amateur

Atlético Paraná quiere ser candidato al ascenso.

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

El otro equipo que conforma el grupo, Unión de Crespo, tendrá jornada libre.

Atlético Paraná deberá esperar una semana más

El tercer representante de la LPF en el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA es Atlético Paraná, que forma parte de la Zona 2. El Decano competirá junto con Atlético María Grande y Cultural de Aranguren, quienes se medirán en la primera fecha dejando libre al Gato.

El partido será el domingo, a las 17, en María Grande. La terna arbitral será de Victoria: Brian Godoy será el juez, Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños los asistentes.

Regional Amateur Sportivo Urquiza Neuquén Maximiliano Durán Atlético Paraná
Chiqui Tapia le deseó éxito a la nueva dirigencia de Patrón.

El Chiqui Tapia saludó al nuevo presidente de Patronato

El certamen provincial tendrá la continuidad de su campeonato en los primeros días de noviembre.

En Hasenkamp se definieron los caminos del precoronación

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby.

El CUCU inicia las obras de riego automático en la Cancha Nº 2 de Rugby

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza.

Destacada actuación del Tiro Federal de Gualeguaychú en Mendoza

