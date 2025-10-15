Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

La V Azulada y el Pigüino tendrán su estreno en el Regional Amateur este domingo, desde las 16.30, en La Floresta. Dirigirá Maximiliano Durán.

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur.

Sportivo Urquiza y Neuquén ya saben cuándo se enfrentarán en el estreno del Torneo Regional Amateur . El domingo 19 de octubre, desde las 16.30, la V Azulada y el Pingüino se verán las caras en La Floresta, por la primera fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Sur.

El encargado de impartir justicia será Maximiliano Durán, quien tendrá como árbitros asistentes a Ramiro Nadalín y Mariano Nadalín, siendo una terna representante de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

El otro equipo que conforma el grupo, Unión de Crespo, tendrá jornada libre.

Atlético Paraná deberá esperar una semana más

El tercer representante de la LPF en el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA es Atlético Paraná, que forma parte de la Zona 2. El Decano competirá junto con Atlético María Grande y Cultural de Aranguren, quienes se medirán en la primera fecha dejando libre al Gato.

El partido será el domingo, a las 17, en María Grande. La terna arbitral será de Victoria: Brian Godoy será el juez, Guillermo Otegui Ojeda y Leandro Miños los asistentes.