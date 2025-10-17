Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados. 

La Anses difundió las fechas de cobro del aguinaldo en diciembre 2025 para jubilados y pensionados. Los detalles de los beneficios de fin de año.

La Anses confirmó las fechas de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los jubilados. Además, el organismo confirmó que en diciembre se aplicará un nuevo aumento mensual por movilidad y se mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima.

El aguinaldo se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales, en la misma fecha en que los beneficiarios cobren su haber mensual.

A diferencia de los trabajadores activos, que suelen percibir el aguinaldo en una fecha separada, los beneficiarios previsionales lo recibirán de manera conjunta con su jubilación o pensión, según la terminación del DNI y el calendario oficial de pagos.

Fechas confirmadas de cobro del aguinaldo

Anses ya oficializó el cronograma de pagos del mes de diciembre, que incluye el aguinaldo, el haber mensual y el bono (en los casos que corresponda).

Pensiones No Contributivas (PNC)

· DNI terminados en 0 y 1: 10/12

· DNI terminados en 2 y 3: 11/12

· DNI terminados en 4 y 5: 12/12

· DNI terminados en 6 y 7: 15/12

· DNI terminados en 8 y 9: 16/12

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

· DNI terminados en 0: 10/12

· DNI terminados en 1: 11/12

· DNI terminados en 2: 12/12

· DNI terminados en 3: 15/12

· DNI terminados en 4: 16/12

· DNI terminados en 5: 17/12

· DNI terminados en 6: 18/12

· DNI terminados en 7: 19/12

· DNI terminados en 8: 22/12

· DNI terminados en 9: 23/12

Jubilados con haberes superiores al mínimo

· DNI terminados en 0 y 1: 24/12

· DNI terminados en 2 y 3: 26/12

· DNI terminados en 4 y 5: 29/12

· DNI terminados en 6 y 7: 30/12

· DNI terminados en 8 y 9: 31/12