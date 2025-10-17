Uno Entre Rios | Policiales | Santa Cruz

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

En Santa Cruz, un médico nacido en la ciudad de Chajarí, de 36 años, perdió la vida en un accidente ocurrido en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

17 de octubre 2025 · 20:03hs
El entrerriano Agustín Fresco, oriundo de Chajarí, murió al caer desde un mirador en la provincia de Santa Cruz.

Datos del accidente en San Cruz

La víctima se encontraba de vacaciones en la región y realizaba una caminata al Mirador del Cerro Torre, tras lo cual habría caminado por una huella que no está incluida en la red de senderos, que lleva un lugar conocido como Cerro Dos Cóndores. Las primeras versiones coinciden en que el hombre cayó desde varios metros de altura y falleció en el acto.

LEER MÁS: Sismo de magnitud 5,3 sacudió la Cuenca Carbonífera en Santa Cruz

Agustín Fresco es hijo de un reconocido médico y de una docente muy querida en Chajarí, además hermano de Lucía Fresco, exintegrante de la selección argentina femenina de vóley, Las Panteras, señala Diario Río Uruguay.

Fresco era aficionado a las actividades al aire libre, lo que lo había llevado a recorrer distintos destinos naturales del país. En lo netamente profesional, A los 18 años, Agustín se trasladó a Rosario, donde estudió Medicina y se especializó en Clínica Médica y Endocrinología. Actualmente se desempeñaba en tres centros de salud de esa ciudad: el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare.

Santa Cruz médico Entrerriano Chajarí
