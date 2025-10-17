Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Neuquén, Sportivo Urquiza y Atlético Paraná serán los representantes de la capital entrerriana en el Regional Amateur que comenzará este fin de semana.

Sportivo Urquiza perdió la final en 2018 y sueña con tener otra chance en la competencia organizada por el Consejo Federal.

En el Regional Amateur, Atlético Paraná irá por el quinto ascenso en los últimos 16 años.

El Torneo Regional Amateur comenzará este fin de semana. En esta edición, el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA contará con la participación de 332 equipos de distintos puntos del país, que lucharán por los cuatro ascensos en juego al Federal A.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) contará con la representación de Neuquén, Sportivo Urquiza y Atlético Paraná en la Región Litoral Sur.

Regional Amateur: Sportivo Urquiza y Neuquén conocen el día y la hora para el debut

El Pingüino y la V Azulada compartirán la Zona 1 –junto con Unión de Crespo–; mientras que el Gato estará en la Zona 2 con Atlético María Grande y Cultural de Aranguren.

Los representantes de la capital entrerriana se enfrentarán este domingo, desde las 16.30, en el estadio Pablo Zapata de La Floresta; mientras que el Decano quedará libre y comenzará su camino el domingo 2 de noviembre.

¿Cómo afrontarán los equipos paranaenses del Torneo Regional Amateur?

Neuquén Regional Amateur Neuquén tratará prologar su presente en el ámbito nacional. Prensa Neuquén

Neuquén afrontará esta competencia con la base del plantel que fue subcampeón en el último certamen local, reforzado con un hijo pródigo de la casa como Jean Piere Amatti, quien no puede competir en la LPF por superar el límite de edad permitido por la entidad. Además, José Luis Mancuello se sumó al cuerpo técnico que encabeza Maximiliano Banega para aportar su conocimiento y experiencia en estos certámenes.

Sportivo Regional Amateur Sportivo Urquiza perdió la final en 2018 y sueña con tener otra chance en la competencia organizada por el Consejo Federal. Enzo Silva-Prensa Sportivo Urquiza

Por su parte, Sportivo Urquiza, que quedó en las puertas del ascenso en 2018, también apostará a la base liguista, a quienes se le sumaron algunos refuerzos puntuales. A la plantilla comandada por Romeo Molina se incorporaron Juan Arce, Jeremías Bettini, Gabriel Monzón, Ian Barrios y Eric Ramírez.

Paraná Regional Amateur En el Regional Amateur, Atlético Paraná irá por el quinto ascenso en los últimos 16 años. Prensa Atlético Paraná

En tanto, Atlético Paraná, un peso pesado que tiene el fútbol entrerriano, se jugará un pleno para lograr el quinto ascenso de su historia. Para eso los dirigentes apostaron por un conocedor del torneo como el santafesino Mauricio Chiementín, quien contará con la mayoría de los jugadores que ganaron la última LPF, y se reforzó con el arquero Iván Gorosito (de Unión Machagai); los defensores Agustín Albano (Sportivo Belgrano), Mateo Alberca (Unión) y Tomás Roullier (Sportivo Belgrano); los mediocampistas Nicolás Naz (Unión), Santiago Lebus (Estudiantes de San Luis), Exequiel Gómez (Colón de San Justo) y Lucas Comachi (Santamarina de Tandil); y los delantero Martín Comachi (Santamarina) y Agustín García (Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Por la Liga Paranaense

Este viernes comenzará la 10ª fecha del Torneo Clausura de la LPF, con la disputa de un encuentro. Desde las 20 (el duelo preliminar de la categoría Sub 23 será a las 18), Oro Verde será anfitrión de Universitario.

El grueso del capítulo se disputará el sábado. Desde las 16 (Sub 23 a las 14) con los duelos Los Toritos-Paraná, Argentino Juniors-Patronato, San Benito-Camioneros y Belgrano-Instituto.

El miércoles, también a las 16, completarán Palermo-Neuquén y Sportivo Urquiza-Don Bosco. Libre quedará Peñarol.

Por otra parte, este viernes también proseguirá la octava fecha de la Copa de la Liga Femenina de la LPF con el duelo que sostendrán desde las 18 Arenas FC y Paraná.

Los partidos del sábado serán: a las 16, Universitario-Don Bosco; a las 17, Academia Crack-San Benito (en el predio de la LPF); a las 18.30, Camioneros-Escuela River Paraná (en Los Toritos) y a las 19, San Rafael-Neuquén.

El capítulo se inició la noche del miércoles con la victoria 3 a 0 de Oro Verde sobre Asociación River Paraná. Fue postergado San Benito de Paraná-Belgrano.