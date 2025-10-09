Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

Los hermanos Lucas y Martín Comachi se integrarán al plantel de Atlético Paraná. Su último paso fue en Santamarina de Tandil.

Atlético Paraná continúa su preparación para su participación en el Torneo Regional Amateur. El certamen, que ofrecerá cuatro ascenso a la temporada 2026 del Torneo Federal A, comenzará el 19 de octubre. El Rojiblanco oficializó este jueves la contratación de dos futbolistas de experiencia. Se trata de Lucas y Martín Comachi, quienes viene de formar parte del plantel de Ramón Santamarina de Tandil.

Martín Comachi arriba a barrio San Martín para potenciar el ataque. El delantero, de 33 años, surgió de la cantera de Colón de Santa Fe. Debutó en la Primera del Sabalero en el Torneo Inicial 2013 bajo la conducción técnica de Pablo Morant.

Su carrera incluye pasos por San Jorge de Tucumán, Deportivo Quito de Ecuador, Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales, Villa Dálmine, Agropecuario de Carlos Casares, Danubio de Uruguay, Instituto de Córdoba, All Boys, Flandria, Sport Club Gutiérrez de Mendoza y Santamarina.

Lucas Comachi, por su parte, es un mediocampista ofensivo que también surgió del semillero de Colón, pero no llegó a debutar en la Primera del Sabalero. Su currículum afirma pasos por Unión de Sunchales, Cipolletti de Río Negro, Atlético San Jorge, Fénix, San Lorenzo Alem de Catamarca, Central Norte de Salta, FC Differdange 03 de Luxemburgo, Sport Club Gutiérrez de Mendoza y Santamarina.

Las incorporaciones de Atlético Paraná

El Rojiblanco contrató al entrenador Mauricio Chiementín para encarar el Torneo Regional Amateur. El elenco de barrio San Martín incorporó para este desafío a Exequiel Gómez (Sanjustino), Mateo Alberca y Nicolás Naz (Unión de Santa Fe), Santiago Lebus (Estudiantes de San Luis), Iván Gorosito (Unión de Machagai), Tomás Roullier (Sportivo Belgrano de San Francisco), Lucas Comachi (Ramón Santamarina de Tandil) y Martín Comachi (Ramón Santamarina de Tandil).

El camino del Gato en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná formará parte de la Zona 2 de la Región Litoral Sur. Compartirá sector junto a Atlético María Grande y Cultural de Arangurén.

El programa de este sector es el siguiente:

Fecha 1 (19/10): Atlético María Grande-Cultural de Aranguren; libre Atlético Paraná.

Fecha 2 (2/11): Atlético Paraná-Atlético María Grande; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 3 (9/11): Cultural de Aranguren-Atlético Paraná; libre Atlético María Grande.

Fecha 4 (16/11): Cultural de Aranguren-Atlético María Grande; libre Atlético Paraná.

Fecha 5 (23/11): Atlético María Grande-Atlético Paraná; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 6 (30/11): Atlético Paraná-Cultural de Aranguren; libre Atlético María Grande.