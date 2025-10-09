Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

Los hermanos Lucas y Martín Comachi se integrarán al plantel de Atlético Paraná. Su último paso fue en Santamarina de Tandil.

9 de octubre 2025 · 16:26hs
Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

Atlético Paraná continúa su preparación para su participación en el Torneo Regional Amateur. El certamen, que ofrecerá cuatro ascenso a la temporada 2026 del Torneo Federal A, comenzará el 19 de octubre. El Rojiblanco oficializó este jueves la contratación de dos futbolistas de experiencia. Se trata de Lucas y Martín Comachi, quienes viene de formar parte del plantel de Ramón Santamarina de Tandil.

Martín Comachi arriba a barrio San Martín para potenciar el ataque. El delantero, de 33 años, surgió de la cantera de Colón de Santa Fe. Debutó en la Primera del Sabalero en el Torneo Inicial 2013 bajo la conducción técnica de Pablo Morant.

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Está el fixture del Torneo Regional Amateur

atletico parana sigue sumando incorporaciones para el regional amateur

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

Su carrera incluye pasos por San Jorge de Tucumán, Deportivo Quito de Ecuador, Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales, Villa Dálmine, Agropecuario de Carlos Casares, Danubio de Uruguay, Instituto de Córdoba, All Boys, Flandria, Sport Club Gutiérrez de Mendoza y Santamarina.

Lucas Comachi, por su parte, es un mediocampista ofensivo que también surgió del semillero de Colón, pero no llegó a debutar en la Primera del Sabalero. Su currículum afirma pasos por Unión de Sunchales, Cipolletti de Río Negro, Atlético San Jorge, Fénix, San Lorenzo Alem de Catamarca, Central Norte de Salta, FC Differdange 03 de Luxemburgo, Sport Club Gutiérrez de Mendoza y Santamarina.

Las incorporaciones de Atlético Paraná

El Rojiblanco contrató al entrenador Mauricio Chiementín para encarar el Torneo Regional Amateur. El elenco de barrio San Martín incorporó para este desafío a Exequiel Gómez (Sanjustino), Mateo Alberca y Nicolás Naz (Unión de Santa Fe), Santiago Lebus (Estudiantes de San Luis), Iván Gorosito (Unión de Machagai), Tomás Roullier (Sportivo Belgrano de San Francisco), Lucas Comachi (Ramón Santamarina de Tandil) y Martín Comachi (Ramón Santamarina de Tandil).

El camino del Gato en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná formará parte de la Zona 2 de la Región Litoral Sur. Compartirá sector junto a Atlético María Grande y Cultural de Arangurén.

El programa de este sector es el siguiente:

Fecha 1 (19/10): Atlético María Grande-Cultural de Aranguren; libre Atlético Paraná.

Fecha 2 (2/11): Atlético Paraná-Atlético María Grande; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 3 (9/11): Cultural de Aranguren-Atlético Paraná; libre Atlético María Grande.

Fecha 4 (16/11): Cultural de Aranguren-Atlético María Grande; libre Atlético Paraná.

Fecha 5 (23/11): Atlético María Grande-Atlético Paraná; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 6 (30/11): Atlético Paraná-Cultural de Aranguren; libre Atlético María Grande.

Atlético Paraná Torneo Regional Amateur Lucas Comachi
Noticias relacionadas
Santiago Lebus disputó la temporada 2025 del Torneo Federal A jugando para Estudiantes de San Luis.

Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

atletico parana sumo una nueva incorporacion para el regional amateur

Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

El entrerriano tiene un buen presente en la categoría y va ante una nueva experiencia. 

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Ver comentarios

Lo último

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Ultimo Momento
Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Paraguay: nuevo revés judicial para Edgardo Kueider

Paraguay: nuevo revés judicial para Edgardo Kueider

Policiales
Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Ovación
Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Se lanzó la Maratón de Reyes de Concordia

Se lanzó la Maratón de Reyes de Concordia

Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El club Paracao se destacó en La Histórica

El club Paracao se destacó en La Histórica

La provincia
Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Federico Sturzenegger en Concordia: El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país

Federico Sturzenegger en Concordia: "El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país"

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

Dejanos tu comentario