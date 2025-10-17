Franco Colapinto largará 17° en el Sprint de los Estados Unidos

Franco Colapinto con el Alpine no pudo superar la Q1 y quedó 17° en la clasificación del Sprint en Austin. Max Verstappen partirá desde la pole position.

El argentino buscará avanzar este sábado en la carrera Sprint en el trazado texano.

El argentino Franco Colapinto largará en la posición 17° en el Sprint que se correrá este sábado en el autódromo de Austin para el Gran Premio de Estados Unidos. Con el Alpine, no pudo superar la Q1 y partirá desde el fondo en la prueba sabatina. La pole position quedó en manos de Max Verstappen en la pista del Circuito de las Américas, de 5.513 metros.

Solo una décima de diferencia le impidió al argentino avanzar a la Q2 al momento de cerrar el segundo intento de vuelta veloz sobre el trazado texano. El de Pilar empleó 1’35”246/1000, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly, que accedió a la Q2, realizó 1’35”144/1000. El dato positivo para el argentino es el buen ritmo en carrera que tiene su auto, tras los ensayos de la práctica 1.

Colapinto, 16° en la única práctica del GP de Estados Unidos, ahora apunta a la qualy sprint

La eliminación de Franco Colapinto

Junto a Colapinto también quedaron eliminados: 16° Olivier Bermann, 17° Franco Colapinto, 18° Yuki Tsunoda, 19° Esteban Ocon y 20° Gabriel Bortoletto. Posteriormente en Gasly quedó eliminado y partirá en el 13° lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1979309024626737272&partner=&hide_thread=false In a good position to fight in tomorrow’s #USGP Sprint pic.twitter.com/S28I6DeoHF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 17, 2025

El golpe de escena lo dio el neerlandés Max Verstappen. Con el Red Bull estampó el uno sobre el final de la tanda Q3. El 1’32”143/1000 se quedó con la pole position, dejando atrás a los McLaren de Lando Norris (a 071/1000) y Oscar Piastri (a 380/1000).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979313976451215543&partner=&hide_thread=false Let's take a look at our #F1Sprint grid for tomorrow!



Our top three in the championship will line-up in the first three places #F1 #USGP pic.twitter.com/FB4GW4G1ZH — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Las diez primeras posiciones quedaron: 4° Nico Hülkenberg (Sauber), 5° George Russell (Mercedes), 6° Fernando Alonso (Aston Martin), 7° Carlos Sainz (Williams), 8° Lewis Hamilton (Ferrari), 9° Alex Albon (Williams) y 10° Charles Leclerc (Ferrari). Del 11° al 15° quedaron: 11° Kimi Antonelli (Mercedes), 12° Isack Hadjar (Racing Bull), 13° Pierre Gasly (Alpine), 14° Lance Stroll (Aston Martin) y 15° Liam Lawson (Racing Bull).

Este sábado desde las 14 (hora de Argentina) se correrá el Sprint, mientras que la clasificación para la carrera del domingo se iniciará a las 18.