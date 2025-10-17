El argentino Franco Colapinto largará en la posición 17° en el Sprint que se correrá este sábado en el autódromo de Austin para el Gran Premio de Estados Unidos. Con el Alpine, no pudo superar la Q1 y partirá desde el fondo en la prueba sabatina. La pole position quedó en manos de Max Verstappen en la pista del Circuito de las Américas, de 5.513 metros.
Franco Colapinto largará 17° en el Sprint de los Estados Unidos
Solo una décima de diferencia le impidió al argentino avanzar a la Q2 al momento de cerrar el segundo intento de vuelta veloz sobre el trazado texano. El de Pilar empleó 1’35”246/1000, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly, que accedió a la Q2, realizó 1’35”144/1000. El dato positivo para el argentino es el buen ritmo en carrera que tiene su auto, tras los ensayos de la práctica 1.
La eliminación de Franco Colapinto
Junto a Colapinto también quedaron eliminados: 16° Olivier Bermann, 17° Franco Colapinto, 18° Yuki Tsunoda, 19° Esteban Ocon y 20° Gabriel Bortoletto. Posteriormente en Gasly quedó eliminado y partirá en el 13° lugar.
El golpe de escena lo dio el neerlandés Max Verstappen. Con el Red Bull estampó el uno sobre el final de la tanda Q3. El 1’32”143/1000 se quedó con la pole position, dejando atrás a los McLaren de Lando Norris (a 071/1000) y Oscar Piastri (a 380/1000).
Las diez primeras posiciones quedaron: 4° Nico Hülkenberg (Sauber), 5° George Russell (Mercedes), 6° Fernando Alonso (Aston Martin), 7° Carlos Sainz (Williams), 8° Lewis Hamilton (Ferrari), 9° Alex Albon (Williams) y 10° Charles Leclerc (Ferrari). Del 11° al 15° quedaron: 11° Kimi Antonelli (Mercedes), 12° Isack Hadjar (Racing Bull), 13° Pierre Gasly (Alpine), 14° Lance Stroll (Aston Martin) y 15° Liam Lawson (Racing Bull).
Este sábado desde las 14 (hora de Argentina) se correrá el Sprint, mientras que la clasificación para la carrera del domingo se iniciará a las 18.