Franco Colapinto largará 17° en el Sprint de los Estados Unidos

Franco Colapinto con el Alpine no pudo superar la Q1 y quedó 17° en la clasificación del Sprint en Austin. Max Verstappen partirá desde la pole position.

17 de octubre 2025 · 20:30hs
El argentino buscará avanzar este sábado en la carrera Sprint en el trazado texano.

El argentino Franco Colapinto largará en la posición 17° en el Sprint que se correrá este sábado en el autódromo de Austin para el Gran Premio de Estados Unidos. Con el Alpine, no pudo superar la Q1 y partirá desde el fondo en la prueba sabatina. La pole position quedó en manos de Max Verstappen en la pista del Circuito de las Américas, de 5.513 metros.

Franco Colapinto
Franco Colapinto retrasado en Austin.

Solo una décima de diferencia le impidió al argentino avanzar a la Q2 al momento de cerrar el segundo intento de vuelta veloz sobre el trazado texano. El de Pilar empleó 1’35”246/1000, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly, que accedió a la Q2, realizó 1’35”144/1000. El dato positivo para el argentino es el buen ritmo en carrera que tiene su auto, tras los ensayos de la práctica 1.

Colapinto, 16° en la única práctica del GP de Estados Unidos, ahora apunta a la qualy sprint.

La nueva decoración que tendrá el auto para los próximos tres Granders Premios en América.

Alpine tendrá decoración especial en Estados Unidos

La eliminación de Franco Colapinto

Junto a Colapinto también quedaron eliminados: 16° Olivier Bermann, 17° Franco Colapinto, 18° Yuki Tsunoda, 19° Esteban Ocon y 20° Gabriel Bortoletto. Posteriormente en Gasly quedó eliminado y partirá en el 13° lugar.

El golpe de escena lo dio el neerlandés Max Verstappen. Con el Red Bull estampó el uno sobre el final de la tanda Q3. El 1’32”143/1000 se quedó con la pole position, dejando atrás a los McLaren de Lando Norris (a 071/1000) y Oscar Piastri (a 380/1000).

Las diez primeras posiciones quedaron: 4° Nico Hülkenberg (Sauber), 5° George Russell (Mercedes), 6° Fernando Alonso (Aston Martin), 7° Carlos Sainz (Williams), 8° Lewis Hamilton (Ferrari), 9° Alex Albon (Williams) y 10° Charles Leclerc (Ferrari). Del 11° al 15° quedaron: 11° Kimi Antonelli (Mercedes), 12° Isack Hadjar (Racing Bull), 13° Pierre Gasly (Alpine), 14° Lance Stroll (Aston Martin) y 15° Liam Lawson (Racing Bull).

Este sábado desde las 14 (hora de Argentina) se correrá el Sprint, mientras que la clasificación para la carrera del domingo se iniciará a las 18.

