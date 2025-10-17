Uno Entre Rios | La Provincia | Salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Durante tres jornadas en Libertador San Martín, se realizarán charlas sobre psicología, salud mental, aprendizaje y multitasking.

17 de octubre 2025 · 14:33hs
Charlas abiertas sobre aprendizaje

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

El 22, el 29 de octubre y el 5 de noviembre a las 20, en el Salón Circular de la Municipalidad de Libertador San Martín, se llevarán a cabo talleres sobre salud mental organizados por la carrera de Psicopedagogía de la UAP.

Psicología para la educación

Las charlas se dividen en las siguientes temáticas: «El miércoles 22 de octubre, “El juego y el aprendizaje en todas las edades” a cargo de la Lic. Yohanna Geuna, el miércoles 29 de octubre, “Multitareas, atención, concentración y aprendizaje” por la Lic. Ailín Karst y el miércoles 5 de noviembre, “La salud mental y el aprendizaje” abordado por el Dr. Alan Kalbermatter. Estos temas se abordarán bajo la mirada de los distintos especialistas en el área de la psicopedagogía y la medicina.

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Desde Agmer se reclamó al Gobierno que se mantenga la actual representación docente en el CGE en cuanto a cantidad y se estipule la fecha de los comicios

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

LEER MÁS: Libertador San Martín: estudiantes desarrollaron una aplicación para la comunidad

Juegos

La licenciada Laura Morales, directora de la carrera de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Adventista del Plata, en Libertador San Martín, habló sobre esta dinámica: "La idea es acompañar, brindar lo que tenemos como carrera, a la comunidad. De esta forma, surgen estas conversaciones. Las tres charlas tienen como eje el aprendizaje, algo que nos caracteriza como psicopedagogos. Por esto, le hemos puesto hincapié el aprendizaje en todas las edades, porque uno aprende constantemente".

Luego, sobre el primer encuentro bajo el título “El juego y el aprendizaje en todas las edades” la Lic. Morales informó "La intención de esta primera charla es plantear el retomar el juego en la vida, ya que continuamos estamos aprendiendo. En la segunda charla, titulada “Multitareas, atención, concentración y aprendizaje”, hablaremos sobre una temática que nos rodea a todos, la multitarea. Es decir, cómo todo el tiempo estamos haciendo alguna actividad. En este aspecto, no hay edades. Entonces, uno tiene que aprender todo el tiempo. Compartiremos información sobre cómo la multitarea afecta a la atención, la conexión constante y la desconexión con el que está al lado, que no nos permite jugar en el sentido lúdico completo, y cómo esto afecta al aprendizaje".

Continuando con su alocución, la Lic. Laura Morales dijo: "De esta manera, hablaremos sobre el cuidado de las relaciones con el juego, sostenemos este elemento lúdico que es necesario, el estar “corriendo” constantemente, cómo separar una pausa nos ayuda a concentrarnos en la atención y a nuestra salud mental. Por este motivo, cerramos con la temática titulada “La salud mental y el aprendizaje” para saber cómo tener una salud mental cuidada. El cuidado de nuestra salud mental nos ofrece un aprendizaje óptimo en cualquier edad de nuestras vidas".

Salud mental Psicología UAP Libertador San Martín
Noticias relacionadas
El qeuipo directivo y los capacitadores ponen el corazón en lo que hacen

La escuela de Capacitación Laboral "Raúl Jorge Bueno" invita a visitar su muestra anual

La Secretaría de Cultura denunció pintadas de símbolos nazis en la vereda y paredes del edificio del Museo Profesor Antonio Serrano, de Paraná.

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

La varicela es una enfermedad benigna, pero muy molesta

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

El SMN informó que las tormentas golpearán al provincia con registros de lluvias intensas.

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Ultimo Momento
AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

AMET presente en el 1er Foro Provincial en Defensa de la Educación Técnico Profesional

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

En el Museo de la Ciudad se realizó un nuevo encuentro de Pensar Paraná

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Policiales
Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque es consciente de sus actos

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque "es consciente de sus actos"

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ovación
Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

Confirmaron que Ángel Labruna es el máximo goleador del fútbol argentino

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

El gualeyo Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras ocho meses

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Atlético Paraná sumó tres nuevos refuerzos de cara al Regional Amateur

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

Regional Amateur: los equipos paranaenses palpitan el pitazo inicial

La provincia
Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

Agmer rechazó la reducción de lugares de representación docente en CGE

La escuela de Capacitación Laboral Raúl Jorge Bueno invita a visitar su muestra anual

La escuela de Capacitación Laboral "Raúl Jorge Bueno" invita a visitar su muestra anual

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Dejanos tu comentario