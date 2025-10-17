Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

El 22, el 29 de octubre y el 5 de noviembre a las 20, en el Salón Circular de la Municipalidad de Libertador San Martín, se llevarán a cabo talleres sobre salud mental organizados por la carrera de Psicopedagogía de la UAP.

Las charlas se dividen en las siguientes temáticas: «El miércoles 22 de octubre, “El juego y el aprendizaje en todas las edades” a cargo de la Lic. Yohanna Geuna, el miércoles 29 de octubre, “Multitareas, atención, concentración y aprendizaje” por la Lic. Ailín Karst y el miércoles 5 de noviembre, “La salud mental y el aprendizaje” abordado por el Dr. Alan Kalbermatter. Estos temas se abordarán bajo la mirada de los distintos especialistas en el área de la psicopedagogía y la medicina.

Juegos

La licenciada Laura Morales, directora de la carrera de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Adventista del Plata, en Libertador San Martín, habló sobre esta dinámica: "La idea es acompañar, brindar lo que tenemos como carrera, a la comunidad. De esta forma, surgen estas conversaciones. Las tres charlas tienen como eje el aprendizaje, algo que nos caracteriza como psicopedagogos. Por esto, le hemos puesto hincapié el aprendizaje en todas las edades, porque uno aprende constantemente".

Luego, sobre el primer encuentro bajo el título “El juego y el aprendizaje en todas las edades” la Lic. Morales informó "La intención de esta primera charla es plantear el retomar el juego en la vida, ya que continuamos estamos aprendiendo. En la segunda charla, titulada “Multitareas, atención, concentración y aprendizaje”, hablaremos sobre una temática que nos rodea a todos, la multitarea. Es decir, cómo todo el tiempo estamos haciendo alguna actividad. En este aspecto, no hay edades. Entonces, uno tiene que aprender todo el tiempo. Compartiremos información sobre cómo la multitarea afecta a la atención, la conexión constante y la desconexión con el que está al lado, que no nos permite jugar en el sentido lúdico completo, y cómo esto afecta al aprendizaje".

Continuando con su alocución, la Lic. Laura Morales dijo: "De esta manera, hablaremos sobre el cuidado de las relaciones con el juego, sostenemos este elemento lúdico que es necesario, el estar “corriendo” constantemente, cómo separar una pausa nos ayuda a concentrarnos en la atención y a nuestra salud mental. Por este motivo, cerramos con la temática titulada “La salud mental y el aprendizaje” para saber cómo tener una salud mental cuidada. El cuidado de nuestra salud mental nos ofrece un aprendizaje óptimo en cualquier edad de nuestras vidas".