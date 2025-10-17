La múltiple campeona mundial y olímpica de gimnasia artística Simone Biles recibió la camiseta de Newell's durante su visita a Argentina y se sorprendió al saber que era "la del club de Messi". La estadounidense, estrella del deporte a nivel global, posó sonriente con la casaca de la Lepra.
¿Simone Biles está enferma de lepra?
17 de octubre 2025 · 16:32hs
Durante una entrevista en DGO Stream, la atleta estadounidense -que ganó 41 medallas entre Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales- posó con la casaca Rojinegra. En ese momento, a Biles le advirtieron que se trataba del club donde se formó Messi en su infancia. "Ese es su equipo original, ¿verdad?", expresó la norteamericana de 28 años.
La estrella estadounidense brindó una charla motivacional, dio una clínica de gimnasia y disfrutó de los clásicos argentinos: mate, empanadas, dulce de leche y el malbec.