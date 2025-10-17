Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

Las candidatas del MST-Nueva Izquierda, Nadia Burgos y Sofía Cáceres Sforza, brindarán sus propuestas. Será en una charla en el Almacén de los 33 de Paraná.

17 de octubre 2025 · 18:37hs
Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos darán una charla este viernes

Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos darán una charla este viernes, a las 19.30 en Paraná.

El MST-Nueva Izquierda invita a una charla a desarrollarse este viernes, a partir de las 19.30, en el Almacén de los 33, ubicado en calle Courreges y Bavio de la ciudad de Paraná.

Según se informó, allí las candidatas Nadia Burgos, a diputada nacional, Sofía Cáceres Sforza, a senadora nacional, brindarán una charla donde darán a conocer sus propuestas con vistas a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Incendios en el Delta: revocan el sobreseimiento de Rufino Baggio y 42 imputados

Incendios en el Delta: revocan el sobreseimiento de Rufino Baggio y 42 imputados

Un hombre fue detenido en Paraná V ras agredir a su pareja y prender fuego su ropa. La víctima fue trasladada al hospital por intoxicación. 

Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa

La invitación del MST Nueva Izquierda

“Si Milei cae, ¿qué pasa? Esta es una pregunta que resuena frente a un gobierno ajustador, coimero, estafador, y relacionado al narcotráfico”, señala en el comienzo el texto.

“Es claro el descontento con Milei y también con el peronismo y los partidos que nos trajeron hasta acá. Es por esto que desde la izquierda sostenemos que es hora de que se vayan todos. Queremos profundizar el camino de una política alternativa para la clase trabajadora”.

MST

Paraná MST charla
