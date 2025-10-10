Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná sumó un jugador que ya ascendió con la camiseta Rojiblanca

Agustín García, extremo que ascendió con Atlético Paraná al Federal A en 2022, llegó para reforzar al Gato de cara al Torneo Regional Amateur.

10 de octubre 2025 · 14:03hs
Atlético Paraná quiere ser candidato al ascenso.

Con el objetivo de hacer valer el peso de su nombre y lograr el quinto ascenso de su historia, Atlético Paraná sigue sumando refuerzos de cara a la venidera edición del Torneo Regional Amateur, que comenzará el domingo 19 de octubre –el Gato tendrá libre en la primera fecha de la Zona 2, por lo que debutará el domingo 26–.

El Decano sumó una cara conocida para reforzar su ataque. Se trata de Agustín García, extremo que integró el plantel que logró el ascenso al Federal A en 2022, quien llega proveniente de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, donde marcó ocho goles en la última temporada.

Los refuerzos de Atlético Paraná

Además de García, el conjunto de barrio San Martín incorporó a Exequiel Gómez, Mateo Alberca, Nicolás Paz, Santiago Lebus, Tomás Rouiller, Iván Gorosito, Lucas Comachi y Martín Comachi para reforzar al equipo comandado por Mauricio Chiementín.

